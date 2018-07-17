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Самарские молодожёны пришли в ЗАГС и неожиданно узнали свой ВИЧ-статус
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Самарские молодожёны пришли в ЗАГС и неожиданно узнали свой ВИЧ-статус 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, необходимо сдать кровь из пальца
Во вторник, 17 июля, во дворце бракосочетания «Теремок» состоялась акция «Защити свою любовь». Проверить свой ВИЧ-статус предложили всем парам, которые пришли подать заявление на регистрацию брака.
Акция прошла во дворце бракосочетания на Молодогвардейской
Светлана и её будущий супруг Андрей первыми не побоялись воспользоваться услугой мобильной лаборатории и сдать тест.
— Конечно, напряжение было, тем более сегодня такой важный момент, решили официально оформить свои отношения. Я думаю, что это очень важно: честность перед партнером. Должна быть правильная семья, поколение должно быть здоровым. Каждый человек должен заботиться о своем здоровье и здоровье близкого человека. Мы стали больше доверять друг другу, однозначно, — поделились впечатлениями молодожёны.
Светлана и Андрей первыми сдали тест и подали заявление
Вслед за Светланой и Андреем к лаборатории обратились ещё несколько пар.
Всем, кто уже получил результат, прикрепляли символичные красные ленточки
Сам тест на ВИЧ-статус проводится просто и анонимно. Тем, кто сдал кровь на анализ, врач давал номерок, по которому каждый индивидуально узнавал результат.
— Это экспресс-тесты по капиллярной крови. Результаты сообщаем парам в течение 10 минут. Медицинские инструменты, расходные материалы одноразовые. Всё совершенно безболезненно, — рассказала главная медсестра Самарского областного клинического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Хворова.
При взятии крови на анализ используют одноразовые инструменты
Всего за несколько лет по области провели уже более десяти таких акций. В каждой участвовали около 100 человек. По статистике ВИЧ выявляют у 1–2 человек из ста.
— Мы, разумеется, предлагали человеку пройти обследование в нашей медицинской организации, — добавила Елена.
Специалисты уверяют, что паниковать не стоит. Лучшее решение в случае возникновения каких-либо подозрений — как можно скорее обратиться к профессионалам.
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