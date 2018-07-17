Самарские молодожёны пришли в ЗАГС и неожиданно узнали свой ВИЧ-статус

Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, необходимо сдать кровь из пальца

Во вторник, 17 июля, во дворце бракосочетания «Теремок» состоялась акция «Защити свою любовь». Проверить свой ВИЧ-статус предложили всем парам, которые пришли подать заявление на регистрацию брака.

Акция прошла во дворце бракосочетания на Молодогвардейской

Светлана и её будущий супруг Андрей первыми не побоялись воспользоваться услугой мобильной лаборатории и сдать тест.

— Конечно, напряжение было, тем более сегодня такой важный момент, решили официально оформить свои отношения. Я думаю, что это очень важно: честность перед партнером. Должна быть правильная семья, поколение должно быть здоровым. Каждый человек должен заботиться о своем здоровье и здоровье близкого человека. Мы стали больше доверять друг другу, однозначно, — поделились впечатлениями молодожёны.

Светлана и Андрей первыми сдали тест и подали заявление

Вслед за Светланой и Андреем к лаборатории обратились ещё несколько пар.

Всем, кто уже получил результат, прикрепляли символичные красные ленточки

Сам тест на ВИЧ-статус проводится просто и анонимно. Тем, кто сдал кровь на анализ, врач давал номерок, по которому каждый индивидуально узнавал результат.

— Это экспресс-тесты по капиллярной крови. Результаты сообщаем парам в течение 10 минут. Медицинские инструменты, расходные материалы одноразовые. Всё совершенно безболезненно, — рассказала главная медсестра Самарского областного клинического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Хворова.

При взятии крови на анализ используют одноразовые инструменты

Всего за несколько лет по области провели уже более десяти таких акций. В каждой участвовали около 100 человек. По статистике ВИЧ выявляют у 1–2 человек из ста.

— Мы, разумеется, предлагали человеку пройти обследование в нашей медицинской организации, — добавила Елена.

Специалисты уверяют, что паниковать не стоит. Лучшее решение в случае возникновения каких-либо подозрений — как можно скорее обратиться к профессионалам.