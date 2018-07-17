Без затрат: легкие способы быть эффективным

В начале нового проекта сотрудник мотивирован и оптимистически настроен, но как долго это продолжается? Обычно мы сохраняем радостное воодушевление от новых перспектив на протяжении двух-трех дней, а потом начинаем терять интерес к поставленной задаче. Это объясняется истощением, упадком сил.

Сегодня популярна теория о том, что большинство задач мы можем выполнять благодаря силе воли, которая подобна мышце и ее можно натренировать. Но, в любом случае, сохранять действительно хороший темп работы получается только на протяжении трех-четырех часов в день — после этого производительность резко падает. Такое положение вещей заложено природой и его нельзя изменить, однако рабочая среда может быть настроена таким образом, чтобы сохранить силу воли или вообще ее не использовать — именно на такой подход опирается, например, популярный подход Agile.

Мы готовы дать пять советов, которые позволяют экономить энергию воли, повышают способность концентрироваться и принимать решения.

Закрепляйте полезные привычки

Мозг не тратит энергию на привычные действия. Только в начале, чтобы признать их регулярность и в конце, чтобы оценить полученный результат. Затраты силы воли минимальны. Многие успешные люди замечают, что у них всегда одинаковый завтрак или они носят похожую одежду. Это привычки, которые сохраняют силу воли на более важные решения.

Многие привычки дают великолепные результаты, принося пользу и экономя время. Например, Марк Цукерберг всегда носит одинаковые серые футболки. Соответственно, он не тратит время на выбор одежды. А с учетом того, что таких привычек у него десятки — неразнообразная еда, один и тот же транспорт и т. д., итоговый выигрыш во времени получается солидный.

Таким образом, если вы обнаружили какое-то действие, помогающее экономить время и силы, постарайтесь его закрепить. Например, быстрый просмотр актуальной новости, пока едете в лифте или чтение важной почты за утренним кофе. Постарайтесь перевести это действие в привычку: повторяйте его на протяжении ближайших дней, чтобы довести до автоматизма. Когда вы используете определенный порядок действий, создается цепочка нейронов. Вероятность, что она будет использоваться при повторении действия (то есть ежедневная чашка кофе перед началом работы), близка к 100%. Чтобы построить такую дорожку, нужно использовать цепь нейронов от нескольких до 90 дней.

Создавайте ритуалы

Ритуал — это разновидность привычки. А точнее, это привычка к выполнению определенных действий одним способом — тип поведения, которому человек неизменно следует. Определенный индикатор, позволяющий нашему мозгу понять, что сейчас произойдет привычная — уже освоенная и не требующая силы воли — череда действий.

Простейший пример: ритуал начала работы с чашки кофе. Им, например, пользуется Питер Джонс — британский миллиардер, который каждое утро начинает рабочий день с покупки чашки капучино. И сразу переходит к проверке показателей продаж: вот принцип ритуала в действии — входной триггер, за ним основная задача. Джек Дорси , сооснователь Twitter, начинает день с медитации и пробежки.

Все это — тоже ритуалы, которые делают шаг в новый день.

Переходите на поток, если можете

Еще один подход, не требующий привлечения силы воли — поток. Это состояние мы ощущаем, когда зачитались чем-то интересным, или погрузились в задачу и не замечаем ничего вокруг. В таком состоянии сила воли не используется. Это состояние вместе с тем мы можем развивать, тренируя собственные выносливость и терпение. То есть то, сколько времени можем физически сконцентрироваться на задаче и то, как долго вы сможете работать после того, как задача вас утомит. В этом случае мы будем задействовать выносливость и терпение, но не будем эксплуатировать силу воли.

В состояние потока были способны входить многие великие люди. Билл Гейтс , например, всегда целиком концентрируется на одной задаче, и далеко не с первого раза слышит, что к нему кто-то обращается. Чтобы входить в состояние потока, надо тренировать терпение — то есть то, какое время вы сможете концентрироваться на одной задаче, не отвлекаясь. Перед началом работы уберите все, что вас отвлекает, наденьте наушники и включите музыку. Затем постарайтесь начать с наиболее интересной и увлекательной части задачи — чем интереснее вам будет, тем выше шанс войти в состояние потока. И выберите для себя ритуал, с которого будете начинать работу — он поможет запускать одну и ту же цепочку действий, входя в поток.

Сбрасывайте накопившийся стресс

Стресс истощает запас силы воли. Когда вы беспокоитесь и не знаете, что произойдет, тело вырабатывает адреналин и гормон кортизола. Такое состояние подавляет иммунную систему, нарушает память и когнитивную функцию. В результате биохимических реакций стресс лишает нас концентрации.

Это порочный круг: стресс понижает работоспособность, что приводит к ошибкам и еще большему стрессу.

Справиться с ним можно, для этого нужно исключить избыточные действия, предварительно оценивать продолжительность задания и получать обратную связь. Так действует Agile — уменьшает выраженность стрессовых ситуаций с помощью коротких забегов с целью получить минимально работающий продукт с быстрой обратной связью. Другими словами, если что-то идет не так — команда об этом быстро узнает и может переделать, не мучаясь в неизвестности.

Еще один метод борьбы со стрессом — планирование отдыха. Например, основатель Twitter Эван Уильямс в обед на час уходит в спортзал. Аналогичный перерыв, но уже на классический обед, делал Уинстон Черчилль

При этом для того, чтобы расслабиться и немного отдохнуть, совсем не обязательно делать длительный перерыв: даже пятнадцати минут «тишины» — периода, в который вы сможете отвлечься от рабочего процесса и помедитировать, просто дать мозгу отдохнуть уже будет достаточно. Этот отдых можно получить вообще не выходя из офиса, например, при помощи той же любимой музыки или особенно длительной паузы на перекур.

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