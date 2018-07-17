Как Одри Хепбёрн в поисках счастья меняла любовников

В 1952 году Хепбёрн обручилась с бизнесменом Джеймсом Хэнсоном, которого она знала едва ли не с первых дней после переезда из Нидерландов в Лондон. Она называла это любовью с первого взгляда, но едва определившись со свадебным платьем и датой, Одри решила, что в этом браке не будет по-настоящему счастлива: карьеры возлюбленных требовали большую часть времени держаться вдали друг от друга. Одри публично заявила о своём решении, объяснив: «Когда я выйду замуж, то хочу действительно быть замужем».

Майкл Батлер

В начале 1950-х годов Хепбёрн встречалась с «хиппи-миллионером» — американским театральным продюсером Майклом Батлером, в дальнейшем получившим известность благодаря созданию рок-мюзикла «Волосы», который был поставлен на Бродвее, а также в Лос-Анджелесе и Лондоне. Впрочем, как отмечают многие знавшие актрису люди, её самой большой любовью был первый муж — Мел Феррер

Билли Холден

Их отношениям предшествовал роман Одри с актером Билли Холденом. Правда, тот был женат и не мог иметь детей, без которых британская икона киноиндустрии и стиля не представляла себе идеальной семьи. Проблемы Билли послужили веской причиной бросить его.

Мел Феррер

С Феррером Хепбёрн познакомилась на коктейльной вечеринке, организованной её другом Грегори Пеком (впрочем, молва причисляла им не только дружеские отношения). Мел тут же предложил Одри сыграть вместе на одной сцене. Сказано — сделано: через некоторое время молодые люди вместе стали работать в пьесе «Ундина». Собственно, во время этого сотрудничества между ними и зародились отношения. Восемь месяцев спустя, 25 сентября 1954 года, они поженились в швейцарском Бюргенштоке, заодно готовясь сняться вместе в фильме «Война и мир».

В ту пору карьера актрисы шла в гору, тогда как у Феррера всё складывалось со скрипом. В семье появились ссоры ввиду сильной раздражительности супруга, которому не нравилось сидеть дома, пока Одри один за другим поступали предложения сниматься. Впрочем, для Хепбёрн последнее было не так важно: семью и детей, которых у неё до сих пор не было, она ставила выше выгодных предложений. Одри пыталась сохранить отношения и подбодрить мужа, соглашаясь на съёмки лишь по его согласию. Стрессовая ситуация в семье привела к выкидышу (март-1955) и к провалу роли Андрея Болконского в исполнении Мела. Следующий выкидыш случился у Одри в 1959-м после падения с лошади во время съемок «Непрощённой».

Третья беременность произошла на фоне решения британки полностью отказаться от ролей. На этот раз всё было успешно: Шон Хепберн Феррер родился 17 июля 1960 года. Следует отметить, что после у актрисы было ещё два выкидыша: в 1965 и 1967 годах. В конце концов, спустя 14 лет совместной жизни пара в 1968 году развелась; Одри частично вернулась к съёмкам, не забывая растить сына.

Андреа Дотти

В июне 1968 года Хепбёрн отправилась с друзьями в средиземноморский круиз, где повстречала своего второго мужа, итальянского психиатра Андреа Дотти. Ей по-прежнему хотелось большую семью — ещё нескольких детей, и чтобы уделять им максимальное внимание, Одри мечтала вообще на какое-то время перестать работать. Хепбёрн и Дотти поженились 18 января 1969 года; их сын Лука родился 8 февраля будущего года. Будучи в положении, актриса помнила о прежних неудачных беременностях, поэтому была максимально осторожна и, прежде чем родить, несколько месяцев по большей части просто отдыхала.

К сожалению, её брак с Андреа также вышел несчастным. Она очень хотела третьего ребенка, но в 1974-м опять случился выкидыш. К тому же итальянец часто изменял Одри, пока та пыталась закрыть на всё глаза. Хватило её ненадолго — последовал ответ в виде романтических отношений с актёром Беном Газзарой . Война супругов продолжалась вплоть до публикаций откровенных фотографий Дотти и его любовницы, после чего, в 1982-м, 13-летний брак подошёл к финалу.

Роберт Уолдерс

В 50 лет Одри, наконец, нашла надёжного мужчину, который, пусть и был младше на 7 лет, действительно любил её. Им оказался актёр из Нидерландов Роберт Уолдерс, который уже успел потерять супругу — тоже, кстати, британскую актрису, Мерл Оберон . На тот момент Одри была знакома с Робертом два года — и уже не расставалась с ним вплоть до своей смерти в 1993-м.

Они жили вместе в небольшом домике в Швейцарии, Одри продолжала сниматься и была безумно счастлива. В 1989 году она назвала годы, проведённые с Уолдерсом, самыми счастливыми в своей жизни, и подчеркнула, что считает их женатыми, пусть официально они и не регистрировали отношения. По её словам, до встречи с Робертом она почти что смирилась с одиночеством и вообще больше не планировала ничего серьёзного. Хотя, если верить Уолдерсу, Одри питала к нему чувства скорее как к сыну, нежели романтические. Даже если и так, пара счастливо прожила в гражданском браке 13 лет.

«Нет никаких причин, мешающих регистрации нашего брака, но нам очень хорошо и без него, — объясняла Одри. — Мы с Робби нашли друг друга, когда оба были очень несчастны. А теперь мы снова безумно счастливы. Иногда лучше поздно, чем никогда».