Ландшафтный дизайн: как разбить «ленивый» сад

В теплое время года большинство городских жителей, завершив очередную трудовую неделю, стремятся провести выходные дни ближе к природе. При этом далеко не все дачники готовы, отработав 40 (а то и более) часов в неделю, продолжать трудиться и в свои законные выходные дни. При этом, разумеется, всем хочется видеть свой загородный участок красивым и ухоженным. Сегодня мы поговорим о том, как организовать на дачном участке «ленивый» сад, — то есть сад, требующий минимум усилий по уходу и поддержанию эстетичного внешнего вида.

В первую очередь, планируя будущее пространство вашего сада, стоит определить, сколько времени и сил вы готовы тратить на садовые работы (если, конечно, вы не намерены нанимать садовника для выполнения этих функций). Честно ответив себе на этот вопрос, вы сможете выбрать оптимально подходящий для вас стиль оформления сада и подобрать все необходимые деревья, кустарники и прочие растения. «Сад для ленивых» точно не должен быть регулярным, голландским, итальянским или мусульманским — такие сады нуждаются в постоянном уходе и не терпят, чтобы их вид был запущенным. Минимальное количество времени и усилий требуют различные варианты пейзажных садов, где ландшафт предполагает наибольшую естественность и практически полную свободу произрастания растений. Важной характеристикой пейзажного сада является подбор растений, соответствующих климату региона, где разбивается сад. Иначе, в случае если вы посадите в своем саду экзотические растения, которым не свойственно расти в вашем регионе, за ними потребуется специальный уход, а значит — дополнительные затраты энергии и времени. Также, если вы не готовы тратить много сил на поддержание красоты в своем саду, стоит отказаться от прудов и водоемов — в неухоженном виде они выглядят очень непривлекательно, а ухаживать за ними необходимо очень тщательно. А вот предметы декора и малые архитектурные формы могут быть очень кстати, в особенности если они выполнены в практичном цвете и не требуют мытья после первого же дождя.

Крупные деревья и кустарники

Начнем с первоочередного — забора, а точнее, живой изгороди. Чтобы такое природное ограждение участка не требовало дополнительного ухода, вам следует сосредоточить внимание на нестригущихся видах деревьев, кустарников и крупных растений. Прекрасно подойдут для таких целей можжевельник, кипарис, туя, сирень, рододендроны, гортензии, чубушник. Розы, смородина, барбарис, слива также не потребуют много сил на обработку, хотя эти растения все же время от времени необходимо подстригать.

В целом, осуществляя подбор крупномеров для своего садового участка, рекомендуется выбирать многолетние растения, достаточно неприхотливые и устойчивые к заморозкам, не разрастающиеся слишком буйно и не требующие постоянной формовки. Ощутимым плюсом будет наличие листвы или хвои, сохраняющейся на ветках в течение зимы — даже если она поменяет цвет, растение сохранит декоративный вид и в холодное время года.

Из конкретных видов наименее требовательных к уходу и составу почвы растений можно выделить жимолость, боярышник, сирень, иву, лох, рябину, японскую айву, кизильник, бересклет, калину, вереск, гортензию, лапчатку, падуб, а также ряд хвойных растений — например, сосна, пихта, тис и уже обозначенные выше можжевельник и туя.

Лианы и вьющиеся растения

Весьма привлекательно выглядит садовый участок, на котором организовано вертикальное озеленение. При этом среди лиан и вьющихся растений также немало видов, не нуждающихся в специальном уходе и хорошо переносящих зимний сезон. Вдоль дома, бани, гаража и различных вспомогательных сооружений, а также рядом со специально установленными арками и перголами можно посадить актинидии, клематисы, девичий виноград, хмель, древогубец или вьющиеся сорта жимолости. Немного терпения и усилий на начальном этапе — и ваш садовый участок будет чрезвычайно эффектным, не требуя при этом постоянного вложения времени и энергии.

Газон и цветники

Наиболее «ленивые» варианты газона на дачном участке — это газон из клевера, либо тысячелистника. Существуют также наборы семян для так называемого мавританского газона — помимо собственно газонной травы туда входят семена полевых цветов, что создает прекрасный декоративный эффект, не требуя при этом еженедельного использования газонокосилки. Если же вы все-таки предпочитаете классический зеленый газон, стоит минимизировать свои трудозатраты на уход за ним. Так, например, выбирая место и форму для декоративного газона, имеет смысл предусмотреть округлые границы, а также избегать установки беседок, скамеек и малых архитектурных форм на газоне — тогда косить траву на нем будет гораздо проще и приятнее. Это же замечание справедливо для отдельно растущих кустарников и деревьев — находясь на территории газона, они станут помехой для быстрого скоса травы.

Цветники в «ленивом саду» оптимально будет располагать свободными пятнами, выбирая для них также наиболее неприхотливые виды растений: астильба, эрика, лилейник, камнеломка, герань, золотарник, очиток, бадан, флоксы, шалфей, рудбекия, тимьян, кореопсис и другие многолетние сорта. Многие из перечисленных растений также можно использовать для оформлений альпийской горки.

Для создания клумб подойдут тюльпаны, нарциссы, ирисы, мускари, подснежники, крокусы, ландыши, вербена, настурция, бегония, эшшольция, петуния, календула, бархатцы, гвоздика, маргаритки.

Если вы все-таки хотели бы видеть в своем саду растения, которые плохо переносят «родную» почву вашего участка — можно оформить часть сада с помощью контейнерных растений. Такие растения реже подвергаются болезням и нападкам вредителей, а еще их легко перенести в другую часть сада, если вдруг захочется что-либо изменить.

Декоративный огород

Декоративным может быть не только садовый сектор на вашем участке, но и огород: спаржа, декоративные капуста и лук, физалис, тыква, базилик, розмарин, укроп и многие другие овощи и травы будут не только украшать ваш участок, но и принесут пользу при включении их в рацион, как в свежем виде, так и в виде заготовок на зиму. Обязательно посадите в огородном «отсеке» вашего участка смородину, малину, крыжовник или ежевику — уход за ними необходим минимальный, а о польза очевидна для каждого.

«Ленивый» уход

Так или иначе, даже за самым «ленивым» садом требуется уход: хотя бы изредка необходимо организовывать прополку от сорных трав, обрезать ветви деревьев и кустарников в санитарных целях и для их омоложения, поливать растения, не слишком устойчивые к засухе и укрывать нежные виды перед наступлением холодов. Для борьбы с сорняками можно с успехом использовать мульчирование, либо выборочно и с осторожностью применять гербициды. К поливу растений отнестись внимательно стоит в случае их первичной посадки или пересадки, а также если вы имеете дело с ягодными и овощными видами растений, либо с видами, обладающими поверхностной корневой системой. Вполне «ленивым» решением будет устройство системы автоматического полива, впрочем, как и использование садовой техники в целом — различные триммеры, газонокосилки и мини-культиваторы значительно облегчат вам жизнь и продлят минуты отдыха на вашем любимом загородном участке.