Долгий брак, умный риск, любовь к технологиям. Правила жизни Джеффа Безоса, главы Amazon

Джефф Безос — не такой известный предприниматель, как некогда Стив Джобс . У него нет крылатой фразы вроде «Stay Hungry. Stay Foolish» ("Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными"), ставшей иконой для стартаперов во всем мире. Нет такой толпы фанатов, как у Илона Маска . Но, кажется, это пока. В последнее время он регулярно обновляет топы миллиардеров, а недавно Bloomberg назвал его самым богатым человеком в истории рейтингов Forbes . И Джефф Безос — не просто гений бизнеса. У него яркая и даже кинематографичная история успеха, у него космические мечты, а вот его жизненные правила — понятны каждому человеку.

Правило №1. Не бойтесь начать все с нуля

30-летний Джефф Безос был человеком, которому есть что терять. Он, проработав несколько лет в разных фирмах на Уолл-Стрит, дорос до вице-президента финансовой компании D. E.Shaw & Co. Но стабильности ему было мало. Безос, выпускник IT-факультета Принстона, видел, какими захватывающими темпами растет интернет. Ему казалось, что он, устроившись в кресле топ-менеджера, упускает что-то важное.

В 1994 году он пришел к начальнику и сообщил, что хочет уволиться и открыть книжный интернет-магазин. Тот заметил, что идея — неплохая, но больше подходит для человека, у которого нет хорошей работы.

Безос понимал, что рискует, но его решение было окончательным. По его воспоминаниям в разных интервью, он решился, когда представил себя 80-летним стариком, который жалеет, что не попробовал осуществить мечту.

Так появился интернет-магазин Amazon.

Правило №2. Не бойтесь провалов и критиков

В 1997 году один заметный бизнес-аналитик выпустил отчет, который назывался «Амазон. Труп». Финансист безжалостно препарировал молодой и слабенький бизнес Безоса: всего 125 сотрудников, а книжные ретейлеры уже запускают свои интернет-магазины.

Журналистам понравилось яркое сравнение стартапа с трупом, его быстро растиражировали в прессе, сотрудники фирмы заметно погрустнели.

Тогда, как вспоминает Безос в интервью американским коллегам hbr-russia.ru, он собрал всех и несколько раз повторил: «Вы должны просыпаться по утрам, мокрые от страха, но не перед нашими конкурентами. Бойтесь наших потребителей, потому что они приносят нам деньги. Конкуренты-то уж точно нам денег не принесут».

Правило №3. Не думайте о соперниках, думайте о клиентах

Это правило осталось с Безосом навсегда.

Вообще-то, он признает, что нет единой формулы успеха. Есть хорошие предприниматели, которые принимают душ утром и думают, как обойти конкурентов. Но ему проще не думать о соперниках, а ориентироваться только на клиентов. Как улучшить сервис? Что предложить нового потребителям?

Об этом он постоянно напоминает своим сотрудникам. И объясняет: «Я хочу, чтобы через много лет про нас говорили: „Это они заставили весь мировой бизнес крутиться вокруг потребителя“.

Правило №4. Женитесь на лучшей женщине

Джефф Безос женат на писательнице Маккензи Безос уже 24 года. У него есть привычка, которой он никогда не изменяет: каждое утро он завтракает вместе с женой и детьми (их у Безоса четверо), чтобы ни происходило.

Предприниматель признается, что щепетильно выбирал спутницу жизни. Ему нужна была творческая и умная женщина, которая умеет вдохновлять.

Однажды он сказал, что искал такую женщину, которая могла бы вытащить его из тюрьмы в стране третьего мира. Маккенси — такой человек.

Супруги разные по характеру, но дополняют друг друга. Маккенси как-то рассказывала, что Джефф любит общаться с людьми, а вот ей приятнее побыть в уединении, чем пойти на вечеринку.

Безос говорит, что счастлив в браке. И это один из секретов его успеха.

Правило №5. Любите технологии

В детстве Джефф Безос часто проводил время на ферме дедушки. Там он обожал возиться с техникой и брался за сложные вещи, на которые взрослые давно махнули рукой. Он чинил старые ветряные мельницы, разбирал машины для сада. А в родительском доме он придумал сигнализацию для своей комнаты. Безос вспоминает, что всегда любил изобретать.

Сегодня Джеффа Безоса в прессе называют не только „самым богатым человеком“, но и „главным по технологиям“.

Amazon — это не просто сайт-агрегатор и система доставки, а растущая технологическая империя. Это „умные“ вещи и машины-беспилотники с собственным голосовым помощником Amazon Echo. Это дроны-беспилотники, которые тестируются в доставке товаров. Это всевозможные роботы на складах.

Это первый в мире магазин без продавцов и касс, где покупатель просто заходит, берет понравившиеся продукты и уходит. Камеры с биометрией уже узнали его по „лицу“, просканировали покупки, передали все базу, а бот отправил счет на почту. Пока, конечно, не все гладко в этом магазине без людей: камеры „путают“ и людей, и товары, но разработчики постоянно прокачивают свои продукты. И так корпорация движется к реализации технологической мечты.

Правило №6. Мечтайте о великом

В 2000 году Джефф Безос создал аэрокосмическую компанию Blue Origin. Его цель — освоить нишу космического туризма. Сейчас разработчики запускают ракеты в тестовом режиме. Полноценный запуск ракеты на Луну намечен на 2020 год.

Кстати, Джефф Безос иногда переписывается в Twitter с другим известным американским предпринимателем, мечтающем о космосе — Илоном Маском. Безос и Маск — не конкуренты. Маск мечтает отправить людей на Марс, а не о космических турах. Но внимательные поклонники замечают, что их общение не обходится без подколов.

Когда Илон Маск перед запуском Falcon Heavy написал в Twitter, что, мол, пора смотреть, как взлетит ракета, Безос написал ему сообщение с пожеланием удачи. Только к своему посту почему-то поставил хэштег с девизом своей аэрокосмической компании: Gradatim Ferociter (неистово шаг за шагом). Ранее Маск резко ответил на пост Безоса о том, что один из запусков использованной ракеты Blue Origin с управляемой посадкой был редким событием. Это, заметил Илон Маск, не такое уж и редкое событие, одна его ракета была запущена шесть раз, и ничего удивительного.

Правило №7. Оставайтесь простым и жизнерадостным

Джефф Безос спит по восемь часов. Не любит многозадачности, считает, что она вредит. Если он проводит время с семьей, то не отвлекается на почту и переговоры.

Он любит шутить и не забывает развлекаться, что, правда, часто совмещает с работой. Во время технологической конференции MARS в Калифорнии Безос „вышел на прогулку со своей новой собакой“, — так он написал в Twitter, приложив фотографию. Это была собака-робот SpotMini от американского стартапа Boston Dynamic.

Безос помнит про детские мечты и увлечения: школьник-гик обожал научную фантастику, а уже будучи известным и успешным предпринимателем снялся в фильме „Стартрек: Бесконечность“. У Безоса еще много ярких и интересных идей, поэтому мы будем узнавать о нем все больше.