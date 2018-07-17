Когда советский ЗАГС разрешал брак с несовершеннолетними

Вступление в брак в Советском Союзе считалось делом весьма ответственным. Тем более брак подразумевал совместное воспитание детей в русле коммунистической идеологии. Поэтому брачный возраст приравнивался к возрасту гражданского совершеннолетия. И все же были исключения.

С какого возраста можно было жениться в Советском Союзе?

27 июня 1968 года Верховным Советом СССР были утверждены Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье. Помимо всего прочего, там устанавливался обязательный брачный возраст для мужчин и женщин — 18 лет. С этого возраста также разрешалось голосовать, избираться в различные органы и т.п. Правда, в некоторых союзных республиках, например, на Украине, в Молдавии и Армении, девушкам было позволено выходить замуж с 16 лет. Однако жизнь, как известно, часто вносит свои коррективы. Не все молодые люди собирались ждать до положенного возраста, чтобы пожениться. В исключительных случаях все же можно было вступать в брак до достижения совершеннолетия.

Беременность

Это была наиболее частая причина, по которой соглашались «расписать» несовершеннолетних. Чтобы выйти замуж, девушка должна была добыть справку о беременности из поликлиники или женской консультации. Иногда прибегали к хитрости: никакой беременности не было, справку доставали обманным путем и вступали в брак. Причем брачный союз мог быть вообще фиктивным — например, ради улучшения жилищных условий.

Рождение ребенка

Если у пары рождался ребенок (по крайней мере, ребенок был у девушки, анализ ДНК никто не делал), это также могло служить основанием для вступления в брак. Разумеется, требовалось свидетельство о рождении ребенка. Уважительной причиной признавалось также отсутствие у несовершеннолетней средств для воспитания и ухода за ребенком.

Фактические брачные отношения

Если парень и девушка уже жили в так называемом гражданском браке или имели интимную связь, то они также могли подать документы на вступление в официальный брак, независимо от того, достигли ли они или хотя бы один из них совершеннолетия. Причем неважно, был ли юноша старше девушки, или, наоборот, моложе ее.

Угроза жизни несовершеннолетнего

Каким образом, это способствовало вступлению в брак, не совсем понятно. Видимо, подразумевалось, что если оставить несовершеннолетнего без присмотра более взрослого супруга или супруги, то это будет угрожать его здоровью и благополучию. Допустим, девушка больна, имеет инвалидность, осталась без крова или средств к существованию. В этой ситуации супруг выступал в роли опекуна и спасителя.

Как обстояло дело на практике?

На деле же добиться разрешения на регистрацию было не так-то просто. С желающих пожениться в столь нежном возрасте требовали кучу документов — копию решения суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным, справку о наступлении половой зрелости от врача, характеристику с места учебы или работы, отзыв органов опеки и попечительства о материальном положении и жилищных условиях будущих супругов, письменное разрешение родителей или опекунов на заключение брака… Но даже наличие всех необходимых справок еще не гарантировало, что брак будет заключен. Окончательное решение оставалось за органами местного самоуправления — в советское время это были исполкомы районных или городских Советов депутатов. При отказе можно было обжаловать его в суде. Как правило, вопрос решался в индивидуальном порядке. При беременности или наличии ребенка паре обычно шли навстречу и расписывали. В остальных случаях доказать свое право вступить в брак было очень и очень сложно. И еще один нюанс — брачный возраст могли снизить не более чем на два года, то есть, скажем, с 18 до 16, в некоторых республиках для девушек — до 14. Кроме того, уже заключенный брак могли признать недействительным, если выяснялось, что на момент его заключения один или оба супруга были несовершеннолетними. В данной сфере нередко практиковались различные приписки и подлоги. Как правило, устройством брака несовершеннолетних занимались их родители или опекуны, они же и бегали по инстанциям. Разумеется, крайне редко несовершеннолетние лица в СССР регистрировали брак по любви и сознательно — обычно это вызывалось необходимостью «прикрыть грех» или еще какими-то причинами чисто рационального характера. И решения за юношей и девушек принимали по большей части взрослые.