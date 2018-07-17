Знаменитости нашли «стройнящую» позу для фотографий в купальниках

Об этом сообщает The Sun.

В Instagram-аккаунтах звезд начали появляться фотографии, на которых девушки стоят на коленях, раздвинув ноги и отклонившись назад с прямой спиной. По мнению издания, в таком положении фигура выглядит наиболее привлекательно: живот становится плоским, а грудь визуально увеличивается.

Снимки в подобных позах выложили участницы британского реалити-шоу Love Island Рози Уильямс, Эмбер Дэвис и Зара Макдермотт, телезвезды Ким Кардашьян с сестрой Кортни, участница реалити-шоу Made in Chelsea Тиффани Уотсон и другие.

Ранее в июле на пляжных фотографиях знаменитостей появился другой тренд, который получил название barbie feet. Пользователи Instargram обратили внимание, что ноги большинства популярных моделей и блогеров принимают одно и то же изогнутое положение, когда те позируют. Ступни девушек сравнили со ступнями босых кукол Барби, стоящих на полупальцах.