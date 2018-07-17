«Все же видно»: Глюк’oZу раскритиковали за слишком откровенный купальник

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZа, мама двоих детей. Она живет в браке с бизнесменом Александром Чистяковым , которому в 2007 году подарила дочь Лидию, а через четыре года вторую наследницу Веру. У самой певицы было непростое детство, поэтому теперь она старается быть примерной женой и хорошей мамой. Однако она часто публикует откровенные фото, за которые ее критикуют поклонники.

Сегодня Наталья снова взбудоражила пользователей Сети пикантным снимком. В кадре певица позирует на фоне песчаного холма в серебристом купальнике с глубоким декольте. Откровенный наряд едва прикрывает бюст артистки. Одни поклонники восхитились идеальной фигурой звезды, а другие накинулись на нее с критикой из-за ее купальника. «Ну уже разделась бы», «Все же видно», «Фигура бомба, купальник скандальный», «Куда муж смотрит? Точно „голодная’’. Дочки это видят“, „Это уже перебор!“, — прокомментировали фото подписчики.

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