62-летняя Крис Дженнер и её 37-летний бойфренд показали страсть на отдыхе в Италии

В сети постоянно появляются новости о том, что 62-летняя Крис Дженнер бросила своего молодого бойфренда Кори Гэмбела. Несмотря на это, пара каждый раз опровергает подобные слухи своими совместными появлениями на публике. На днях, например, влюбленных сфотографировали страстно целующимися в Италии.

Крис Дженнер и Кори Гэмбел

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Как сообщают очевидцы, на время своих каникул Крис и Кори арендовали роскошную яхту. Однако продемонстрировали страсть друг к другу знаменитости на маленькой лодке, которая катала их у берегов итальянской коммуны Позитано.

Также папарацци смогли запечатлеть, как знаменитости загорают, пьют прохладительные напитки и наслаждаются друг другом на элитном судне после водной прогулки.

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Судя по всему, расставаться Крис и Кори даже и не думают. Они по-прежнему выглядят влюбленными и не отходят друг от друга на совместных романтических каникулах.