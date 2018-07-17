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62-летняя Крис Дженнер и её 37-летний бойфренд показали страсть на отдыхе в Италии
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62-летняя Крис Дженнер и её 37-летний бойфренд показали страсть на отдыхе в Италии 

Журнал ОК! 26 минут назад
В сети постоянно появляются новости о том, что 62-летняя Крис Дженнер бросила своего молодого бойфренда Кори Гэмбела. Несмотря на это, пара каждый раз опровергает подобные слухи своими совместными появлениями на публике. На днях, например, влюбленных сфотографировали страстно целующимися в Италии.
Крис Дженнер и Кори Гэмбел
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Как сообщают очевидцы, на время своих каникул Крис и Кори арендовали роскошную яхту. Однако продемонстрировали страсть друг к другу знаменитости на маленькой лодке, которая катала их у берегов итальянской коммуны Позитано.
Также папарацци смогли запечатлеть, как знаменитости загорают, пьют прохладительные напитки и наслаждаются друг другом на элитном судне после водной прогулки.
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Судя по всему, расставаться Крис и Кори даже и не думают. Они по-прежнему выглядят влюбленными и не отходят друг от друга на совместных романтических каникулах.
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