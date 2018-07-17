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Новая детская площадка появится во дворе дома с самым чистым подъездом в Дедовске
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Новая детская площадка появится во дворе дома с самым чистым подъездом в Дедовске 

360tv.ru 52 минуты назад
Истинная красота скрыта внутри — речь идет о самом чистом и аккуратном подъезде подмосковного Дедовска. Жильцы дома №1 по улице Первомайская говорят, что приложили немало усилий, чтобы достичь такого результата.
Ремонт в подъезде был сделан по программе губернатора Московской области, а декор— инициатива собственников. В вестибюле живые цветы и картины, около лифта сами жильцы все стены выложили плиткой. Для маломобильных граждан есть дополнительные поручни и подъемник, а на этажах — диваны для отдыха и бабочки на стенах.
Для полной картины не хватает только детской площадки во дворе. Вопрос уже решен, и в августе дети смогут играть на новом игровом комплексе.
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