Лазареву и Шаца поздравляют с рождением сына

Татьяна Лазарева и Михаил Шац 20 лет в браке. А еще телеведущих поздравляют с рождением сына.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Лазарева опубликовала коллаж, на котором запечатлены она и ее супруг, популярный телеведущий Михаил Шац. Семейное фото Татьяна выложила по случаю. Как выяснилось, накануне, 17 июля, у Лазаревой и Шаца была годовщина свадьбы. «Сегодня двадцать лет со дня нашего с @mikhailshats бракосочетания. Живем! #спасибомужузапобеду Романтический Будапешт и всякие вкусняшки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — объявила телеведущая.

А еще в этот же день родился сын Татьяны Степан. «У сына, кстати, сегодня день рождения!» — сообщила Лазарева. Отметим, что ему исполнилось 23 года и он не является биологическим сыном Михаила Шаца. Когда-то Татьяна говорила, что отец Степана испарился чуть ли не сразу после зачатия, и впоследствии мальчика воспитывал именно Михаил. Кстати, от Шаца у Лазаревой две дочери — София и Антонина.

Тем не менее, многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. «Вы прекрасны! С днем рождения Вашей семьи! И сына, конечно!💗», «Поздравляю с годовщиной свадьбы уважаемые Татьяна Юрьевна и Михаил Григорьевич! И с днем рождения малыша)))))», «Поздравляю Вас! Вы очень классные! Люблю вас!:)😘👍», «Счастья во всех его видах! Чтоб никто не ушел обиженным)», «Поздравляю вас и вашего сына», «Поздравляю с юбилеем и Днем Рождения сына! Берегите друг друга!» — прокомментировали фанаты.

Ранее Татьяна Лазарева призналась в интервью, что уже второй год живет отдельно от мужа Михаила Шаца. Телеведущая с дочкой Тосей переехала в Испанию. Они живут в Марбелье. Супруги приняли решение: когда у Татьяны будет работа в Москве, а у Михаила — нет, они поменяются местами. В итоге супруги разъехались. «Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности», — констатировала ведущая. Тем не менее для нее муж — самый близкий человек, и она для него тоже.

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