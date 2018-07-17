Татьяна Лазарева и Михаил Шац вместе отмечают 20-ую годовщину свадьбы

Звездная пара наглядно опровергла слухи о разводе.

Сегодня в семье известных телеведущих двойной праздник. В этот день 20 лет назад Татьяна Лазарева Михаил Шац стали мужем и женой. И сегодня же день рождения у старшего сына телеведущей. Степану Лазареву исполняется 23 года.

Публикация от Татьяна Лазарева💃 (@lazareva_tatka)

17 Июл 2018 в 7:17 PDT Сегодня двадцать лет со дня нашего бракосочетания. Живем! #спасибомужузапобеду Романтический Будапешт и всякие вкусняшки. #усынадежды У сына, кстати, сегодня день рождения!

— рассказала Татьяна Лазарева.

Подписчики очень обрадовались, что звезды не развелись, как об этом писали СМИ, а вместе празднуют фарфоровую свадьбу. «Поздравляю! Будьте счастливы и не читайте за обедом прессу😉», «Какие же вы светлые и прекрасные. Искренне считаю, что ваша история— замечательный образец правильных семейных отношений. Будьте счастливы!», «Поздравляем! Долгих лет счастливого брака! 🌹🌹🌹», «Поздравления! Будьте счастливы!Горько! 😍Позор желтопресным журналистам 😂✌️», — поздравили поклонники телеведущих в Instagram.

Напомним, что Татьяна Лазарева разозлилась, когда в прессе вдруг сделали сенсацию по поводу ее якобы развода с мужем. «Ну что, Михаил, нас с тобой снова разводят, на сей раз в прямом смысле. Господи, в который уже раз, уже и правда что ли развестись, чтобы все успокоились…», — прокомментировала телеведущая.

Публикация от Татьяна Лазарева💃 (@lazareva_tatka)

30 Дек 2017 в 9:16 PST «Вообще, удивительно, насколько возбуждают наших людей именно негативные новости, неважно, развод ли это на 20-м году совместной жизни или смертельная болезнь — все жрет алчная масса охочих до чужих несчастий людей. Несчастные сами, они хотят видеть подтверждение своей привычной норме в жизни окружающих», — поделилась своими мыслями с аудиторией Татьяна Лазарева.

Фото: Instagram @lazarevatatka_