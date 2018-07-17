За морями лучше: отечественные звезды, навсегда уехавшие из России

Идеальное место жительства для себя некоторые люди находят в другой стране, а другие осознанно мечтают уехать за границу в погоне за лучшими условиями. Эти российские звезды нашли подходящие для себя условия в других странах, и не жалеют о своей эмиграции.

Певица прославилась в России благодаря хиту «Солнышко в руках», который исполняла в составе группы «Демо». На данный момент Зверева проживает в Лос-Анджелесе, занимается музыкой и продвигает собственный дизайнерский дом под названием SZ. Илья Лагутенко

Вокалист рок-группы «Мумий Тролль» давно переехал в США вместе с семьей, а на данный момент он живет в Лос-Анджелесе, редко навещая Россию и Японию. По словам артиста, в Америке есть намного больше шансов развивать творчество, в частности, договариваться о концертах и общаться с влиятельными людьми. Алексей Серебряков

В 2012 году актер получил гражданство Канады и забрал с собой свою семью. Серебряков рассказал, что в этой стране ценят ум и труд, а также не «толкаются локтями», отметив, что не любит менталитет русского человека с его «рабской психологией». На данный момент актер редко навещает Россию из-за работы, а возвращаться сюда в ближайшее время не собирается. Анатолий Пашинин

Актер решил уехать в ближнее зарубежье, а именно в Украину, о чем стало известно в 2014 году. Он решил переехать из-за войны на Донбассе, причем регулярно делает резкие высказывания в интервью, направленные против России. Лена Катина

Бывшая вокалистка группы «Тату» поехала на работу в Америку, но вскоре решила остаться там навсегда. В США девушка нашла себе мужа и родила ребенка. Несмотря на то, что на родину она возвращаться не собирается, иногда певица приезжает в Россию с концертами. Мария Шарапова

Известная во всем мире российская теннисистка еще в 1995 году переехала в Америку вместе с отцом. Помимо карьеры в спорте Шарапова развивает собственную фабрику по производству сладостей, в ассортименте которой есть классический темный шоколад и с кокосом, а также мармелад, молочный шоколад с клубникой, жевательные конфеты и многое другое. Ирина Шейк