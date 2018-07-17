Ещё
Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга устроили торжественный прием в честь победы сборной страны на Чемпионате мира по футболу.
15 июля в Москве состоялось торжественное закрытие Чемпионата мира по футболу и матч, по результатам которого новым чемпионом стала сборная Франции. Это долгожданное событие, а последний раз чемпионский кубок французы получали 20 лет назад, превратилось в пышный праздник. Днем позднее футболисты вернулись домой, где их встретили как национальных героев. Президент Франции Эммануэль Макрон устроил для спортсменов торжественный прием в Елисейском дворце.
65-летняя супруга французского президента Брижит Макрон выбрала для мероприятия темно-синее мини-платье, которое открыло ее стройные ноги. Строгий, но, тем не менее, очень торжественный образ первая леди дополнила бежевыми лодочками и необычным серебряным браслетом.
Вместе с футболистами чета Макрон исполнила не только гимн Франции — «Марсельезу», но и несколько популярных песен. Например, We Are The Chamipons группы Queen и I Will Survive Глории Гейнор.
Стоит отметить, что Брижит Макрон очень часто выбирает платья подобной длины. Тем не менее, первая леди может себе позволить появиться на официальной встрече в узких джинсах и кожаной куртке в «рокерском» стиле, особенно, если это встреча с лидером рок-группы.
Фото: Panoramic, Vincent Lesage, Jack Chan/Chine Nouvelle, Eric Lalmand/Globallookpress
Passion.ru: последние новости
Беременная Анна Хилькевич сообщила о проблемах со здоровьем Пышная грудь Тины Канделаки рвется наружу из тесного купальника Ассимметричная грудь пятого размера и ничего лишнего: звезда Playboy Ана Брага гуляет по Голливуду
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки начнут ходить в бикини из скотча9
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье8
Квитко надела полностью прозрачные брюки36
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото83
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение