Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме 

15 июля в Москве состоялось торжественное закрытие Чемпионата мира по футболу и матч, по результатам которого новым чемпионом стала сборная Франции. Это долгожданное событие, а последний раз чемпионский кубок французы получали 20 лет назад, превратилось в пышный праздник. Днем позднее футболисты вернулись домой, где их встретили как национальных героев. Президент Франции Эммануэль Макрон устроил для спортсменов торжественный прием в Елисейском дворце.

Вместе с футболистами чета Макрон исполнила не только гимн Франции — «Марсельезу», но и несколько популярных песен. Например, We Are The Chamipons группы Queen и I Will Survive Глории Гейнор