Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга устроили торжественный прием в честь победы сборной страны на Чемпионате мира по футболу.

15 июля в Москве состоялось торжественное закрытие Чемпионата мира по футболу и матч, по результатам которого новым чемпионом стала сборная Франции. Это долгожданное событие, а последний раз чемпионский кубок французы получали 20 лет назад, превратилось в пышный праздник. Днем позднее футболисты вернулись домой, где их встретили как национальных героев. Президент Франции Эммануэль Макрон устроил для спортсменов торжественный прием в Елисейском дворце.

65-летняя супруга французского президента Брижит Макрон выбрала для мероприятия темно-синее мини-платье, которое открыло ее стройные ноги. Строгий, но, тем не менее, очень торжественный образ первая леди дополнила бежевыми лодочками и необычным серебряным браслетом.

Вместе с футболистами чета Макрон исполнила не только гимн Франции — «Марсельезу», но и несколько популярных песен. Например, We Are The Chamipons группы Queen и I Will Survive Глории Гейнор

Стоит отметить, что Брижит Макрон очень часто выбирает платья подобной длины. Тем не менее, первая леди может себе позволить появиться на официальной встрече в узких джинсах и кожаной куртке в «рокерском» стиле, особенно, если это встреча с лидером рок-группы.

Фото: Panoramic, Vincent Lesage, Jack Chan/Chine Nouvelle, Eric Lalmand/Globallookpress