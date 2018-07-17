Разноцветный попугайчик влюбился в птичку-гота и растрогал интернет

19-летняя блогерша Маура Хеннелли (Maura T. Hennelly) рассказала в Твиттере историю любви своих попугаев-неразлучников, которая растрогала тысячи интернет-пользователей по всему миру. Примечательна она тем, что разноцветный Киви влюбился в совершенно непохожую на него птичку готической чёрно-белой расцветки. Как мы знаем, противоположности поначалу притягиваются, но обычно имеют проблемы в будущем, а любовь с первого взгляда вообще недолговечная штука. Но эта парочка стала счастливой вопреки всему. Пост девушки собрал впечатляющие 800 тысяч лайков и почти 300 тысяч репостов. Приготовьтесь умиляться и вы!

Девушка поделилась восхитительной историей любви своих птичек, и люди были растроганы Вcтречайте Киви — очаровательного разноцветного попугайчика Эту породу попугаев не зря называют неразлучниками. Они должны жить парами. Поэтому вскоре хозяйка заметила, что Киви стал грустным и одиноким И она нашла ему девушку-попугая Поначалу было похоже, что эти отношения станут счастливыми Но несмотря на внешнюю похожесть, пара не сложилась. И Киви опять остался один Однако хозяйка не отчаялась и попыталась познакомить своего питомца с ещё одной самочкой Чёрно-белого попугайчика зовут Сиукси, и она разительно отличается от разноцветного Киви Но, как известно, противоположности притягиваются И эти двое влюбились друг в друга с первого взгляда Отношения развивались стремительно И вскоре попугаи-неразлучники стали строить гнездо Позже хозяйка поделилась новостью о том, что Сиукси собирается откладывать яйца По следующим фотографиям стало видно, что пара ожидает пополнение из четырёх птенцов А вот и первый младенец И ещё трое Маленькие попугайчики быстро выросли И продемонстрировали великолепную расцветку своих перьев Семейная фотография Интернет-пользователи настолько растрогались, что даже нарисовали фан-арты, посвящённые цветному Киви и его подруге-готу

Любовь животных бывает по-настоящему поразительной.

Так недавно «Ридус» рассказывал, как интернет покорили влюблённые пингвины, которые держались за крылья.

А один лебедь, защищая свою семью, и вовсе готов был убить туристов, проплывающих мимо их гнезда на лодке.

Также вам понравится история о старом псе, который стал папой для целого выводка осиротевших утят.