Как одеться подружке невесты: 7 актуальных образов для свадьбы

Как одеться подружке невесты: 7 актуальных образов для свадьбыСвадьба — волнительное событие не только для молодых супругов, но и для их гостей. И, если мужчины ограничиваются элегантным костюмом, то женщины продумывают свой праздничный наряд более тщательно. Особенно важно выбрать красивый наряд для подружек невесты. Ведь они примут участие в торжестве и будут на виду у гостей. Если тебе выпала счастливая возможность побыть подружкой невесты, но виновница торжества не обозначила четкий дресс-код, мы подскажем, в каких нарядах ты точно будешь смотреться великолепно. Лови нашу подборку 7 самых актуальных образов для подружек невесты.

1 Юбка пачка и шелковый топ Сразу откажись от пышных платьев и нарядов слишком светлых оттенков, если не хочешь случайно испортить настроение невесте. Но ты можешь приглядеться к воздушным юбкам-пачкам — в них любая девушка будет похожа на изящную принцессу. Выбирай розовые, голубые, красные и даже черные юбочки длиной до колена. Дополнить такой низ лучше нежным шелковым топом контрастного оттенка, лодочками или босоножками.

@ma.cherie.couture

2 Кружевное платье по фигуре

Трудно спорить с тем фактом, что кружевное облегающее платье любой образ сделает эффектным. Если ты остановила свой выбор именно на такой модели, то обрати внимание на несколько важных деталей. Во-первых, платье из кружева всегда смотрится элегантнее, если оно однотонное. Во-вторых, его длина не должна быть короче середины бедра, а лучше все-таки отдать предпочтение моделям с юбкой-карандаш длиной до колена. В-третьих, чтобы не выглядеть слишком броско, выбирай платье классических цветов, например, черного, золотисто-бежевого или красного. Дополнить такое платье ты всегда можешь контрастными обувью и аксессуарами.

@ma.cherie.couture

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3 Платье-бюстье

Соблазнительное платье-бюстье с открытыми плечами обязательно выделит тебя из толпы. Выбирай платье по фигуре или с пышной юбкой, но длиной до колена или миди. Обрати внимание и на лиф. Есть модели с верхней частью в виде сердечка — они могут выглядеть слегка откровенно, поэтому внимательно примеряй платье при покупке. Лучше выбрать платье с лифом прямого кроя или дополненное тонкими бретелями. Что касается расцветки, то актуальнее будут смотреться платья нейтральных тонов или с неброским принтом, например, в горошек или клетку.

@eizagonzalez

4 Платье в стиле бохо

Если для тебя важен не только стиль, но и комфорт, обрати внимание на платья в пол в стиле бохо. Свободная длинная юбка, теплые природные тона, оригинальные и неяркий принт, натуральные ткани — в таком платье тебе точно будет удобно! Сочетать его ты можешь с украшениями из золота или крупной бижутерией, аксессуарами и обувью из кожи, а на плечи накинуть широкий палантин в похожей цветовой гамме. Твой образ точно не останется незамеченным.

@eizagonzalez

5 Широкие брюки и топ в бельевом стиле

Не обязательно надевать платье, чтобы выглядеть эффектно. Примерь стильное и актуальное сочетание свободных брюк, например, модных палаццо и топа в бельевом стиле. Сделай ставку на кремово-бежевые, розовые и золотистые оттенки — они сделают образ более роскошным и дорогим. Для усиления эффекта подбери все вещи наряда в одной цветовой гамме. Можно поиграть с оттенками одного цвета разной насыщенности. Дополняй такой образ обувью на шпильке и небольшой сумочкой.

@fashionedchicstyling

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6 Кроп-топ и свободные брюки с высокой талией

Если ты обладательница стройной фигуры, не проходи мимо такого оригинального и изящного микса, как свободные брюки из легкой ткани с высокой линией талии и кроп-топа. Такой комплект красиво подчеркнет все достоинства твоей фигуры, а выглядеть в нем ты будешь элегантно и роскошно. Но обрати внимание, что важно подобрать брюки и топ одного оттенка или найти готовый комплект. Брюки ты всегда можешь заменить на свободную юбку в пол, если хочешь сделать образ чуть более женственным.

@alessandraambrosio

7 Свободная блузка и юбка-макси

Еще один удачный и актуальный вариант для подружки невесты, это комплект из блузки свободного кроя и широкой длинной юбки. Собирая такой наряд, отдай предпочтение блузкам из легких тканей светлых базовых оттенков. А вот юбку можешь выбрать насыщенного яркого цвета, например, красного, зеленого, кирпичного, желтого — в основной гамме свадебного торжества или просто своего любимого цвета.

@thestylebungalow

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