8 привычек в твоем поведении, которые отталкивают парней

Настоящего мужчину не пугают никакие трудности. К сожалению, до сих пор достоверно не известно, существует ли он и есть ли у него такие же настоящие друзья в достаточном количестве. Поэтому пока приходится иметь дело с реальными мужчинами. Их несложно найти, но легко потерять. Расскажу о женских привычках, из-за которых роман с парнем никогда не перерастет во что-то большее.

1. Слишком много пишешь

Это распространенная ошибка на ранней стадии отношений — думать, что вы должны постоянно быть на связи. Мы все любим обладать, а у девушек этот инстинкт особенно силен. В начале отношений важно закрепить ощущение принадлежности. Ничто не сделает это лучше, чем постоянная переписка. Действительно, как ты можешь быть уверена, что вы по-прежнему вместе, если не знаешь, чем он занимался последние три часа? Слишком интенсивная переписка создает впечатление, что ты форсируешь события. Это не может не отталкивать.

2. Ревнуешь

Точнее признаешься в этом. Ревность без причины — признак токсичных отношений и скорого расставания. В начале романа внутреннего собственника нужно прятать сильнее, чем фотки с бывшим и первую седину в волосах. В идеале этому чудовищу (я про собственника, а не про бывшего) не должно быть места и в вашей дальнейшей жизни. Но, если проведенные вместе годы дают тебе хоть какое-то основание заявлять о своих правах, ревность в первые недели знакомства выглядит нелепо и унизительно.

3. Задаешь много вопросов

Ты должна лучше узнать парня, но не стоит вести себя так, будто планируешь написать его биографию. Подробные интервью по каждому поводу выведут из себя даже того, кому нечего скрывать. Игру в 20 вопросов почему-то считают хорошей идеей для первого свидания. Мне кажется, ее стоит использовать, только если стоишь на пороге климакса, за дверью толпа родственников, которые ждут, когда ты выйдешь замуж, в компании с акушером, готовым принять твои первые роды, и у тебя нет времени на долгие знакомства.

4. У тебя нет своих интересов

Некоторые девушки слишком буквально воспринимают выражение «вторая половина» и становятся симбионтом — так называют организмы, которые очень долго и тесно сожительствуют друг с другом. У ленивца есть водоросли в шерсти, у грибов — лишайник, у твоего парня — ты. Отношения — это взаимный обмен: эмоциями, услугами, знаниями. Что может дать мужчине девушка, которая живет только его интересами? Кроме чувства раздражения и скуки, конечно.

5. Ждешь, что он за все заплатит

Ведь самого факта твоего существования достаточно, чтобы любой мужчина мечтал заплатить за тебя в ресторане, в салоне красоты и в очереди на кассе супермаркета. Если парень решил заплатить за тебя — это приятный жест, и не стоит от него отказываться. Но когда ты ждешь этого по умолчанию или произносишь чудовищное слово «должен» — сама переходишь с любовных отношений на рыночные.

6. Говоришь об обязательствах

Любое упоминание о вашей гипотетической свадьбе или возможном потомстве в первые полгода знакомства — отличный способ намекнуть парню, что ему пора валить. Если ты не будешь забегать вперед, у вас еще будет время поговорить о совместных планах на жизнь. Меня пугают мужчины, которые готовы жениться спустя пару месяцев отношений. Это говорит не о силе чувств или серьезности намерений, а о том, что брак для него значит не больше, чем решение, где отпраздновать Новый год.

7. Делишься личным в соцсетях

Большинство парней в принципе не очень уважительно относятся к женской слабости выкладывать каждый шаг в соцсети. Тем более им не нравится, когда ваши отношения развиваются на глазах у всего мира. За фотографиями в стиле «вот его рука у меня на колене» тоже стоит желание обладать. Ты хочешь как можно скорее озвучить ваши отношения, и это пугает.

8. Говоришь гадости о других людях

Это еще одно качество, которое не стоит демонстрировать мужчине. То, как ты говоришь о других людях, характеризует только тебя, а не их. Унижать людей за их спиной просто из удовольствия — гнусно. Так что оставь это приятное занятие для встреч с подругами.