Хорошие кроссовки — легкие, кожаные и пружинят

Летом число москвичей, занимающихся бегом, вырастает многократно: погода благоприятствует. Как выбрать правильную обувь? Советы дают специалисты.

Первое, на что следует обратить внимание в магазине, — это внешний вид обуви.

— Идеальным считается сочетание кожи и текстиля, — рассказывает кандидат педагогических наук, преподаватель Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Виктор Идоленко. — Кожа будет сохранять форму, а ткань способствует хорошей вентиляции и абсорбции влаги, теплу.

Жесткость каркаса кроссовок, по словам эксперта, должна быть хорошей — чтобы выдержать деформацию обуви при беге. Следует посмотреть и на стык верха и подошвы.

— Хорошая обувь никогда не прошивается. Ее проклеивают, — пояснил Виктор Петрович. — Сам стык должен быть аккуратным и крепким.

Согните обувь, обратив внимание на соединение подошвы с тканью. Если будут видны следы клея, отошедшие места на подошве от ткани, эти кроссовки следует оставить в стороне. Они не выдержат и двух пробежек. Стелька должна быть съемной и выполненной из «дышащего» материала. Это позволит ее стирать, к тому же она впитает пот от стопы, что будет способствовать нормальному влагообмену.

Разные подошвы для разной поверхности

Перед покупкой решите, где именно вы собираетесь бегать.

— Если по асфальту, то выбирайте обувь с подошвой, похожей по фактуре на автомобильную резину, — советует фитнес-тренер Руслан Абашев. — Такая подошва долго не сотрется. Но лично я бы по асфальту вообще бегать не советовал — можно травмировать суставы. Идеальный вариант — грунтовая дорожка где-нибудь в лесопарке. Для нее идеальны «внедорожники». Их подошва имеет особые резиновые выступы, обеспечивающие хорошую цепкость с основанием. Если же на подошве есть шипы, можно будет бегать даже осенью по мокрым дорожкам, по жесткому снегу или льду.

Для длительных дистанций и беговых дорожек выбирают так называемые марафонки. Это облегченная обувь с тонкой подошвой. Такие кроссовки применимы только для одного длительного забега.

Не тяжелее четверти килограмма

— Кроссовки должны пружинить! И чем больше ваш вес, тем более пружинящей должна быть подошва, — пояснил Виктор Идоленко.

Например, бренды Asics и Brooks в качестве амортизаторов применяют различные гели, Saucony и Salo mon — вспененные вещества, а у кроссовок Mizuno есть пластиковая пластина, имеющая волнистую форму. В общем, технологии не стоят на месте.

Беговые кроссовки чем легче, тем лучше. Женские модели должны иметь вес не более 200 граммов, а мужские — до 250 граммов каждый кроссовок. Ведь чем больше вес обуви, тем сильнее будет нагрузка на голеностопные и коленные суставы. Это повышает вероятность травм.

— Только не покупайте для занятий бегом специальные марафонские кроссовки. Да, они очень легкие, но быстро приходят в негодность, — пояснил Руслан Абашев. — Толщина подошвы должна быть средней.

При выборе обуви учитывайте и свой вес.

— Если ваш вес до 70 кг, то я бы рекомендовал кроссовки Asics. Для такого веса производитель рассчитал идеальный показатель амортизации. Большой модельный ряд для «легковесов» имеют компании Saucony, Mizuno, чуть меньше — Brooks, — рассказывает Руслан Абашев. Спортсмены, имеющие большой вес, отмечают подходящий тип амортизации у кроссовок Nike.

И последнее — уход. В спортивной обуви, предназначенной для тренировок, не стоит ходить ежедневно. Правильно использовать кроссовки по прямому их назначению. После пробежки с них следует смывать пыль и грязь.

СПРАВКА

Большинство кроссовок рассчитаны на 500— 1000 километров пути. Ваши кроссовки проживут дольше, если вы будете чередовать разные пары. Воздушным кармашкам, которые есть в подошве, нужно время, чтобы восстановить форму. Попеременно бегать в двух парах обуви получится так же долго, как в трех, использованных по очереди.