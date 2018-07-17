Вечная молодость: 71-летняя Шер вышла в свет в прозрачном топе

К фотографам звезда вышла в черном total look. Шер выбрала для премьеры костюм из расклешенных брюк высокой посадки и удлиненного жакета. Однако главной деталью наряда стал прозрачный топ, расшитый черными нитками. Завершило образ колье из черных и белых перьев.

«Я ношу, то, что мне нравится, независимо от моды. Нужно выбирать вещи, которые на тебе отлично смотрятся, ведь какой смысл надевать новомодные шмотки, если будешь выглядеть в них отвратительно», — рассказала Шер в недавнем интервью, объяснив, почему одевается «не по возрасту».