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Вечная молодость: 71-летняя Шер вышла в свет в прозрачном топе
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Вечная молодость: 71-летняя Шер вышла в свет в прозрачном топе 

Grazia 58 минут назад
Фото: Grazia
К фотографам звезда вышла в черном total look. Шер выбрала для премьеры костюм из расклешенных брюк высокой посадки и удлиненного жакета. Однако главной деталью наряда стал прозрачный топ, расшитый черными нитками. Завершило образ колье из черных и белых перьев.
«Я ношу, то, что мне нравится, независимо от моды. Нужно выбирать вещи, которые на тебе отлично смотрятся, ведь какой смысл надевать новомодные шмотки, если будешь выглядеть в них отвратительно», — рассказала Шер в недавнем интервью, объяснив, почему одевается «не по возрасту».
Напомним, в новом фильме Шер играет маму своей коллеги и подруги Мерил Стрип. В России на экраны фильм выйдет 16 августа.
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