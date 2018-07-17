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Потомки лейтенанта красноармейца Василия Соловья впервые приехали на его могилу
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Потомки лейтенанта красноармейца Василия Соловья впервые приехали на его могилу 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
15 июля благодаря тщательной работе поисковой группы «Ладога» потомки лейтенанта Василия Соловей, командира танка, воевавшего на Ленинградском фронте, впервые приехали на его могилу в Приозерский район.
Как рассказали в пресс-службе МО «Приозерский район», военно-патриотическая поисковая группа «Ладога» работает на территории района уже много лет. Ее специалисты занимаются нахождением, при возможности идентификацией и захоронением останков солдат, погибших на Ленинградской земле в годы Великой Отечественной войны.
Василий Соловей пропал без вести в 1944 году, долгие годы семья красноармейца пыталась его найти. Ольга Васильевна Таранова дочь Василия вспоминает, что ее отец служил сначала в Ташкенте, а потом был переправлен на Ленинградский фронт, где он встретил трех своих братьев — топографа, пехотинца и командира танка и дядю — военного врача. Домой с войны вернулся только один из них.
Оказалось, что поисковикам удалось найти место гибели танка, которым командовал лейтенант Соловей, было произведено захоронение останков бойцов на братском кладбище.
15 июля на могиле героя собрались его родственники: дочь Ольга, которая сейчас живет в Калуге, внуки, дочь старшего сына Маргарита Михайловна из Казахстана, дети младшего сына, Алексей Васильевич и Александра Васильевна приехали из Москвы, взяв с собой своих детей Дмитрия, Романа, Марию и Анну.
Александр Удалов провел родственников по местам боевых действий, в которых участвовал лейтенант Соловей, восстановил хронологию событий, показал след танка и место, где его путь оборвался.
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