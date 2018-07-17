Потомки Романовых собрались в Петербург на семейный ужин

Сто лет назад в России была расстреляна царская семья. В связи с трагической годовщиной в Санкт-Петербург прибыли представители рода Романовых: княгиня Ольга Романова и князь Ростислав Романов. Оба проживают в Великобритании, сообщает телеканал «МИР 24».

«Когда я приезжаю в Петербург, я чувствую себя русской. В Англии я живу в сельской местности и особой любви к Англии не испытываю, если честно», — призналась княгиня, внучка великой княгини Ксении Александровны Ольга Романова. Всего в Петербурге сегодня находится 12 членов семьи Романовых. Вечером они соберутся на семейный ужин.

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