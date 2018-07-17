Фиктивные браки и разводы звезд: ради чего Лолита, Высоцкая и другие играли в семью

«Договорились, что будем жить фиктивно, но стали жить эффективно!» — так свой первый брак описывает Александр Маршал . Артист женился ради прописки, однако отношения переросли в нечто большее, а пара «ненастоящих влюбленных» прожила вместе не один год. А как происходит у других звезд, решившихся на фиктивные браки и разводы? Вспоминает Teleprogramma.pro.

Михаила Боярского и Ларису Луппиан , проживших вместе четыре десятка лет, называют одной из самых крепких пар на российской сцене. Однако об умиротворении и гармонии в семье говорить не приходится: супруги признаются, что абсолютно по-разному смотрят на мир, потому не пытаются понять друг друга — просто любят. Или же пытаются любить, когда брак трещит из-за непростого характера Михаила Сергеевича.

«Я испытала все — от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства. Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу», — делилась Луппиан с изданием «Собеседник»

Однажды не желая более терпеть разбирательства с мужем, Лариса Регинальдовна подала на развод. Боярский не спорил, но судебное заседание не состоялось по его вине: накануне слушания актера забрали в больницу с панкреатитом. Посчитав случившееся знаком судьбы, Луппиан заявление забрала. Но развод все же произошел — фиктивный. В 85-м году заболела мама актера. Чтобы ухаживать за родительницей, мужчина решил переселить ее поближе к себе путем нехитрых действий: развод, прописка у матери и обмен жилплощади. Формальности никак не повлияли на уклад семьи — актерская пара настолько равнодушно отнеслась к штампам в паспорте, что вновь расписалась только в 2009-м году!

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Ирина Меладзе — о бывшем муже: «Я не раз благодарила Валерия за то, что он ушел из семьи»Бывшая жена певца Валерия Меладзе впервые рассказала, как пережила смерть их сына, почему благодарна мужу за развод, и прокомментировала решение дочерей не общаться с детьми отца от Альбины ДжанабаевойАналогичная ситуация — фиктивное расставание — произошла и в семье Меладзе. Втайне от всех Валерий и Ирина «расстались»: по одним данным, чтобы быстрее решить жилищный вопрос, по другим данным — ради прописки певца. «Он заключил брак со знакомой москвичкой, чтобы получить российское гражданство. Но это была формальность — Валера жил под одной крышей с женой. Он тогда купил по квартире для каждой из своих трех дочек», — рассказывала знакомая пары « Комсомольской правде ». Вот только эта история закончилась настоящим разводом. Валерий оставил Ирину и трех дочерей ради Альбины Джанабаевой — певица родила мужчине двух сыновей, а в 2014-м стала его законной супругой.

Валерий Меладзе с бывшей женой. Фото: Globallook

Приехав в конце 80-х покорять Москву, Лолита остановилась в квартире брата. Однако тот вскоре женился и сестру со своей площади «попросил». После семейно-дружеского совета решили выдать юную Горелик (девичья фамилия артистки — прим. ред.) замуж. Тут же нашелся достойный кандидат — Виталий Милявский . Парень срочно хотел продать комнаты в коммуналке, а единственным способом сделать это законно и быстро стал брак. Лолита и Виталий, захватив парочку знакомых и купив кольца «под золото», отправились расписываться. Церемония прошла не без казусов: после слов регистраторши «Можете поцеловать невесту!» горе-жених заключил в объятия свидетельницу, повергнув сотрудницу загса в ужас и смятение.

Каждый из «молодоженов» получил, что хотел: «жена», заплатив 6 тысяч рублей, стала обладательницей жилплощади, а «муж» на вырученные деньги купил автомобиль. В фиктивном браке Лолита и Виталий прожили год. Что интересно, певица называла этот союз самым счастливым в своей жизни:

«Потому что мы ни дня, ни секунды не жили вместе. Это единственный мужчина, чью фамилию я взяла. У меня и ребенок на его фамилии. Он мне говорит: «Я тобой горжусь!» У него очень хорошая жена и ребенок, но он везде говорит обо мне: «Это моя жена!»», — откровенничала артистка несколько лет назад.

Лолита Милявская. Фото: Globallook

Личное дело

Арбенина Диана СергеевнаДиана Арбенина — российская рок-певица и поэтесса, много лет являющаяся лидером группы «Ночные снайперы». Единственный экс-супруг певицы — музыкант и писать Константин Арбенин — в 90-х обеспечил Диану и звучной фамилией, и питерской пропиской. В студенческие годы Диана снимала квартиру вместе с подругой Светланой Сургановой. Денег катастрофически не хватало, а зарабатывать будущая артистка не могла — девушку без прописки отказывались принимать на работу. Константин, общий друг Дианы и Светланы, узнав о проблеме, тут же предложил помощь. Фиктивные супруги оставались добрыми приятелями, хотя, по некоторым данным, Арбенин был безответно влюблен в Диану. Но попыток завоевать ее не принимал — лишь говорил: «Когда-нибудь ты прославишь мою фамилию». Так и произошло: теперь Арбенина — лидер группы «Ночные снайперы», не нуждающейся в представлении. Кстати, жизнь Константина также сложилась — вскоре после развода с певицей он познакомился со второй женой Александрой, а в 2000-м году стал отцом, сообщает «Стархит»