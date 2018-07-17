10+ фотографий, которые заставят вас кипеть от ярости

1. «Только взгляните на эти кнопки!» (верхнее фото)

В человеке от природы заложено стремление к гармонии симметрии, поэтому нас так радует идеально нарезанный торт или ровно выложенная плитка на полу. А ассиметрия подсознательно раздражает даже тех, кто считает себя достигшим дзена, что уж говорить о нервных людях, которых любое несовершенство может довести до ярости. Собрали для вас фотографии, которые проверят вашу стрессоустойчивость. Удачи!

2. Эта татуировка способна довести до нервного тика 3. Ну почему?! 4. «Я попросил разрезать мой сэндвич на три части» 5. Кто-то всегда идёт против правил 6. Просто посмотрите на время 7. «Этот лифт почти свёл меня с ума» 8. «Мой трёхлетний сын сказал, что там должен быть розовый» 9. «Наушники этой женщины гипнотизировали меня всю дорогу» 10. Так, одна плитка может испортить настроение на весь день 11. «Покажите мне дизайнера этой ванной» 12. «Как можно назвать людей, которые всё открывают вот так?» 13. Смотрите на окна 14. «Боль — это когда собрал сложнейший пазл и не можешь найти одну деталь» 15. В аэропорту Чикаго 16. Отверстия в вафельнице не соответствуют размеру самих вафель 17. «Столы в моём офисе — страдания перфекциониста» 18. «Вот почему я никому не разрешаю вытаскивать и складывать посуду из моей посудомойки» 19. О, этот дом 20. «Я попросила порезать пиццу, чтобы съесть её напополам с моим парнем» 21. «Номер моей двери 308. Что-то тут не так» 22. «Открыл новую упаковку с карандашами. За что?!» 23. Цветок-бунтарь 24. Как же так? 25. «Не могу уснуть» 26. «Это просто издевательство» 27. «Будь ты проклят, Папа Джонс» 28. «Я еле досидел до конца лекции» 29. «Почему они не поместили его в круг?» 30. «Эта кухня просто бесит меня» 31. «Что? Подожди, что?!» 32. «Это столы в моей школе» 33. «Этот автовладелец — просто очень нехороший человек» А вас бесят подобные вещи?

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