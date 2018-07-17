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Опять потоп. Улицы нижнего Новгорода ждут безымянного героя
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Опять потоп. Улицы нижнего Новгорода ждут безымянного героя 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Месяц назад сильнейший ливень превратил улицу Ковалихинскую в нижегородскую Венецию. Тогда охранник отеля, спасший из затопленных машин двух девушек, стал мировой знаменитостью. Мэрия Нижнего Новгорода пресекла карьеру скромного парня и спешно разобралась с потопом на Ковалихе. Оказалось, что его вызвала стихийная свалка, которая перекрыла русло речки Ковы. Чиновники отчитались, что больше таких подтоплений не будет.
В первый же сильный ливень сегодня NN.ru проверил, насколько надежно это утверждение. Что ж, признаем, что воды по пояс нигде не было. Но, думается, и этого достаточно. Хотя чинвники ситают, что по щиколотку — это прогресс.
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