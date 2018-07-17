Опять потоп. Улицы нижнего Новгорода ждут безымянного героя

Месяц назад сильнейший ливень превратил улицу Ковалихинскую в нижегородскую Венецию. Тогда охранник отеля, спасший из затопленных машин двух девушек, стал мировой знаменитостью. Мэрия Нижнего Новгорода пресекла карьеру скромного парня и спешно разобралась с потопом на Ковалихе. Оказалось, что его вызвала стихийная свалка, которая перекрыла русло речки Ковы. Чиновники отчитались, что больше таких подтоплений не будет.

В первый же сильный ливень сегодня NN.ru проверил, насколько надежно это утверждение. Что ж, признаем, что воды по пояс нигде не было. Но, думается, и этого достаточно. Хотя чинвники ситают, что по щиколотку — это прогресс.