7 советов для откровенной фотосессии

Будуарная фотосессия нужна не только, чтобы привлечь подписчиков в соцсетях или обмениваться с парнем эротическими снимками. Это хорошая психотерапия — помогает раскрепоститься, поднять самооценку и обрести уверенность в своей сексуальности. Успех фотосессии наполовину зависит от того, как ты к ней подготовишься. Следуй этим советам, чтобы получить удовольствие и от процесса съемки, и от результата.

1. Пообщайся с фотографом до начала

Познакомиться с фотографом лучше до съемки. Если у вас нет возможности увидеться заранее, пусть это будет хотя бы переписка в мессенджерах. Поговорите на отвлеченные темы, постарайся узнать его как человека, а не только как профессионала. Это поможет привыкнуть к фотографу и избежать ощущения, что раздеваешься перед первым встречным.

2. Подготовь тело

К откровенной фотосессии нужно готовиться как к первому сексу с новым мужчиной. Сделай все, чтобы чувствовать себя безупречно: эпиляцию, макияж, укладку. Загар поможет скрыть дефекты, выровнять тон и сделать кожу сияющей. После всех процедур ты сама захочешь показать такую красоту миру. Постарайся хорошо выспаться перед съемкой, не злоупотреблять алкоголем, острой и соленой едой.

3. Обсудите детали

Даже если у тебя нет конкретной идеи, подумай о настроении съемки. Какой ты хочешь быть: агрессивной, нежной, страстной. Расскажи фотографу, какие части тела нужно показать, а что лучше скрыть. Чувствуешь себя неуверенно — тоже поделись этим. Фотограф должен понимать твои эмоции, чтобы помочь справиться с ними. Посмотри другие работы этого фотографа, чтобы понять, в каком стиле он работает и как могут выглядеть твои будущие снимки.

4. Возьми несколько комплектов одежды

Белье, которое в твоем представлении идеально подходило для этой фотосессии, может оказаться неудобным, не подойти к прическе и макияжу или просто разонравиться тебе. Бери лучшее, что есть в твоем гардеробе, — минимум три комплекта. В ходе съемки попробуй несколько разных образов. Не используй для фотосессии белье с плотными резинками, которое создает ненужный рельеф и оставляет следы на коже.

5. Сделай то, что поможет расслабиться

Твоя главная задача — раскрепоститься, так что делай все, что для этого нужно. Включите атмосферную музыку. Выпей бокал вина — этот момент лучше обговорить с фотографом заранее, но, скорее всего, он не будет против. Если тебе комфортнее прийти на фотосессию в компании подруг — попроси об этом. Во время съемки отгоняй посторонние мысли, особенно бытовые о том, закрыла ли ты квартиру и что приготовить на ужин. Все это отразиться на твоем образе, так что лови нужное настроение.

6. Принимай позы, в которых тебе комфортно

Фотограф поможет принять нужное положение и покажет несколько поз. Но помни, что ты не должна делать то, что доставляет тебе неудобство. Если какая-то поза кажется неестественной, лучше отказаться от нее, ведь твоя неуверенность отразится на фотографии. Порепетируй дома перед зеркалом, чтобы сразу понимать, на что способно твое тело. Может, простая асана из йоги в будуарном образе и правильном положении будет выглядеть супер сексуально.

7. Не беспокойся, что выйдет слишком пошло

Фотограф будет просить тебя больше выгнуть спину, повернуться задом или расправить грудь, и поначалу это кажется неловким. Не переживай, что на фото ты будешь похожа на порнозвезду. Правильный фотограф сделает так, что даже снимки в стиле ню не будут выглядеть пошло. Просто поверь, что с тобой профессионал, который знает, как получить правильный угол и заставить тебя выглядеть идеально. Не забывай о том, что снимки не отправятся с камеры на обложки журналов. Если кадр покажется неудачным — ты просто его удалишь. Не бойся экспериментировать и открывать себя с новых сторон.