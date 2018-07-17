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В Вене пассажирам метро запретят есть пиццу и колбасу
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В Вене пассажирам метро запретят есть пиццу и колбасу 

Российская Газета 1 час назад
Для начала запрет коснется только одной, самой загруженной ветки метро. Можно ли будет полакомиться колбасой в автобусах и трамваях, пока что неизвестно. Ранее, чтобы помочь пассажирам, страдающим от неприятных запахов, в венской подземке были установлены кондиционеры и специальные вентиляционные пленки на окна. Но проблему это не решило.
Наибольшее возмущение пассажиров вызывают любители «кезекрайнера», австрийской национальной сосиски с содержанием горчицы, сыра и пепперони. Отдельные гурманы добавляют в это блюдо маринованные огурцы и поливают все пивом. Местные нередко называют кезекрайнер «гнойным», потому что, стоит его укусить, как на сиденья, пол и соседей по вагону забрызжет жидкий сыр. Запретив колбасу в метро, власти Вены рассчитывают сэкономить на уборке вагонов.
— С призывами не есть в метро мы далеко не продвинулись, поэтому придется запрещать, — призналась член городского совета по вопросам транспорта Улли Сима. — В среднем одна поездка на метро занимает около десяти минут — можно и потерпеть с обедом.
Примечательно, что запреты на еду и питье в общественном транспорте действуют во многих городах мира. Например, в Берлине, Сингапуре и Гонконге продовольственные продукты и напитки запрещены во всех видах транспорта. В московской подземке нельзя есть мороженое, а также держать в руках продукты и напитки, которые могут испачкать других пассажиров. В мюнхенском транспорте можно перекусить, но нельзя пить алкоголь. В Лондоне запрет на еду в метро собирались ввести в прошлом году, но сжалились над работягами, которые не успевают поесть дома.
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