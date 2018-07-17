«Они выглядят так, будто у тебя нет шансов». Что иностранцы думают о русских девушках

На протяжении месяца Россия приняла огромное количество иностранцев, которые успели искренне полюбить нашу страну и проникнуться атмосферой Москвы, Нижнего Новгорода и Саранска. У фанатов на ЧМ спросили уже, кажется, обо всем на свете. Мы сконцентрировались на отношении иностранцев к русским девушкам.

Корреспондент Sport24 Екатерина Ардатова отправилась не на Никольскую, а в один из ночных клубов Санкт-Петербурга, и зарегистрировалась в приложении для знакомств.

Центр Санкт-Петербурга, ночной клуб

На часах около полуночи, в небольшом, но довольно популярном клубе постепенно собирается народ. Подавляющее большинство — иностранцы. Все одеты в джерси своих сборных, из которых фанаты не вылезают с начала турнира.

Ко мне подходят познакомиться. В клубе собрались бразильцы, аргентинцы, мексиканцы. Ничего необычного. Возраст от 23 до 40 лет. Все доброжелательны, вежливы, пытаются угостить выпивкой. Говорят, естественно, о России.

Голландец бразильского происхождения Тьяго (ему где-то под сорок) признает, что не знал о России вообще ничего. Поездка — настоящее приключение и открытие для него. Он был в Казани, Москве, а теперь и Санкт-Петербурге. Говорит, что больше всего понравилась столица — она совсем не похожа на Европу, очень большая, с красивой архитектурой, а Питер напомнил Чехию и Латвию. О русских девушках он выразился так: скромные, очень красивые, милые и добрые. Тьяго обещал рассказать всем своим друзьям и родственникам, что Россия — прекрасная страна, где живут приятные люди, а все остальное — стереотипы.

Бразилец Пабло (ему, кажется, около 25) первым делом сообщает, что русские девушки невероятно красивы, гораздо красивее бразильянок. В России Пабло нравится: все настроены очень доброжелательно, всегда готовы помочь, показать дорогу, только вот толком не знают английский язык. Бразилец говорит, что, наверное, приедет в Россию снова, чтобы познакомиться с русской культурой и найти себе русскую девушку.

Аргентинец Себастьян (25-28 лет) неловко предлагает выпить, спрашивает, чем я занимаюсь, и начинает рассуждать о журналистике в России. Он знает о России лишь то, что пишут в интернете и медиа, но не особо верит всему этому. Ожидал, что русские более агрессивны, а познакомился с классными людьми. Признается, что русские девушки самые красивые, что мы эмоциональные и очень искренние (никогда не станем улыбаться просто так).

Пока мы с подругой ведем светские разговоры с иностранцами, другие девушки хотят привлечь их внимание побыстрее — взбираются на барную стойку и начинают танцевать. Посмотрев на это зрелище примерно минуту, наши бразильские и аргентинские друзья разюмируют: «Это выглядит странно и отвратительно. Почему эти девушки ведут себя так?!»

«Тиндер»

Что не сделаешь ради текста — даже в приложении для знакомств пришлось зарегистрироваться. Отбиваясь от странных предложений познакомиться, я задала иностранцам несколько вопросов о России и русских девушках.

Алон, 23 года, Израиль

— На Западе о России думают не очень хорошо. Честно говоря, я даже немного боялся ехать. Особых ожиданий не было, просто хотелось увидеть все своими глазами. И все оказалось лучше, чем я ожидал. Но очень многие не говорят по-английски, это, конечно, усложняет коммуникацию.

Русские девушки? Красивые, уверенные, пугающие. Большинство из них очень красивые, но выглядят так, будто у тебя нет шансов познакомиться с ними, если ты не из России. Да и английский, опять же, большинство не знает.

Аарон, 22 года, Мексика

— Очень удивлен тому, какие русские добрые. Был уверен, что будут проблемы в общении из-за языкового барьера, но это не так — все готовы помочь. Мне нравится Россия, города такие большие и красивые!

Девушки здесь красивые, добрые и немного молчаливые, застенчивые. В Тиндере я хочу познакомиться с русской девушкой и где-нибудь погулять с ней, попробовать русскую еду, потусить.

Кто круче: мексиканки или русские? Ха-ха, очень сложный вопрос. Люблю мексиканских девушек, но сейчас я в России, поэтому скажу, что русские девушки круче!

Карлос, 27 лет, Кипр

— Я в России уже в третий раз, многие мои друзья живут и работают здесь, поэтому я знаю о вашей стране довольно много всего. Удивился только, что на Никольской нет русских парней — только русские девушки и бразильцы. Этого я точно не ожидал:) А еще вы отлично все организовали: чистые улицы, охрана, улыбающиеся люди. Мне в этот раз все очень нравится, но в центре все дорого.

Многие девушки неплохо знают английский, но говорят не со всеми. Конечно, есть и те, кто совсем не знает языка, но я немного учил русский, поэтому мы смогли пообщаться. Они уверенные в себе, любят бразильцев и хотят уехать из России. А еще они очень разные. Есть, например, очень красивые высокие блондинки с прекрасными голубыми глазами.

Даниэл, 23, Португалия

— Я тоже журналист, приехал сюда работать для португальского телевидения. Европейские новости освещают все, что связано с Россией, в негативном ключе. Поэтому мне казалось, что здесь будет много преступности, мафии, сумасшедших людей и всего такого. Но сейчас я понимаю, что все гораздо лучше: классные люди, классные места. Мне здесь очень нравится.

Не очень много людей знают английский, поэтому здесь сложно даже еду в ресторане заказать. И девушки, и мужчины очень плохо говорят по-английски.

Русские девушки — стеснительные, добрые и большинство из них очень милые. Знаешь, они смотрят на нас с друзьями, потом опускают глаза, смеются, а когда мы смотрим на них, немного краснеют.

Каждый хоть сколько-то причастный к чемпионату миру запомнит этот месяц на всю жизнь. Но особенно много впечатлений получили девушки, которые не были за границей. Удобно: не нужно никуда ехать, весь мир приехал к тебе.

Болельщики из Аргентины, Бразилии, Франции, Португалии не представляли, что их ждет в нашей стране. И неожиданно для многих оказались в центре праздника, где их ждали и уже заранее полюбили всем сердцем.

Остался только один вопрос, на который я так и не смогла найти ответ. Кто на кого больше вешался: бразильцы на русских девушек или наоборот?