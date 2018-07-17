Тимати и Решетову поймали на обмане

Недавно просочившаяся в СМИ информация о разрыве отношений между известным исполнителем Тимати Анастасией Решетовой оказалась фейком. Не привлекая к себе излишнего внимания и не отражая этого в своих социальных сетях, парочка продолжает встречаться и проводить время вместе.

По всей видимости, слухи, запущенные через один из информационных порталов около месяца назад, оказались не более, чем очередной «уткой». Ее задачей было подогреть интерес к самому Тимати и его новым бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в конце июня салону красоты.

Как писали Dni.Ru , скандальная презентация последнего спровоцировала в ночь с 20 на 21 июня полную блокировку улицы Большая Дмитровка и возбуждение в отношении Тимати и Егора Крида административного дела по четырем составам на основании заявления общественного деятеля Александра Хаминского

На самом деле, Тимати и Анастасия Решетова продолжают встречаться. Корреспонденту Dni.Ru удалось застать их около 11 вечера в минувшую пятницу в одном из модных ресторанов Москвы. Пара выглядела счастливой: оба вели непринужденную беседу и время от времени нежно касались друг друга.