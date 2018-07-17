«Краснодар-2» дебютировал в ФНЛ с волевой ничьей на последней минуте 

В Первенстве ФНЛ сыгран предпоследний матч стартового тура.
Дебютанты из «Краснодара-2» набрали первое очко, отыгравшись у «Сибири» на 90-й минуте — 1:1. Героем встречи для южан стал Сергей Бородин, сравнявший счет. Соперник же вел 81 минуту после гола Максима Житнева.
Протокол игры
Краснодар-2 Сибирь
9' Житнев Максим (0:1)
(1:1) Бородин Сергей 90'
Сафонов Матвей • Бородин Сергей • Марков Николай • Голубев Артём • Ивашин Андрей • Таранов Иван • Уткин Даниил • Мацукатов Алекс • Катрич Анатолий 47' (Сергеев Никита (47') • Сулейманов Магомед-Шапи 74' (Халназаров Рустам (74') • Адамов Денис
Запасные: Григорян Арутюн • Татаев Алексей II • Парадин Игорь • Рзаев Руслан • Текучёв Андрей • Кутовой Максим
Цыган Николай • Ларенц Вячеслав • Смирнов Михаил • Полюткин Антон • Аравин Алексей • Свежов Виктор 60' (Макаренко Александр (60') • Галыш Виталий • Чеботару Евгений • Рыжков Владислав 46' (Азаров Владимир (46') • Киреенко Павел 80' (Беляев Роман (80') • Житнев Максим
Запасные: Курбанов Шамиль • Киселёв Максим Вадимович • Коржунов Артём • Кушнирук Антон
17 июля.