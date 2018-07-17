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«Краснодар-2» дебютировал в ФНЛ с волевой ничьей на последней минуте
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«Краснодар-2» дебютировал в ФНЛ с волевой ничьей на последней минуте 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Первенстве ФНЛ сыгран предпоследний матч стартового тура.
Дебютанты из «Краснодара-2» набрали первое очко, отыгравшись у «Сибири» на 90-й минуте — 1:1. Героем встречи для южан стал Сергей Бородин, сравнявший счет. Соперник же вел 81 минуту после гола Максима Житнева.
Протокол игры
Краснодар-2  Сибирь
9' Житнев Максим (0:1)
(1:1) Бородин Сергей 90'
Сафонов Матвей • Бородин Сергей • Марков НиколайГолубев АртёмИвашин АндрейТаранов ИванУткин ДаниилМацукатов АлексКатрич Анатолий 47' (Сергеев Никита (47') • Сулейманов Магомед-Шапи 74' (Халназаров Рустам (74') • Адамов Денис
Запасные: Григорян АрутюнТатаев Алексей II • Парадин ИгорьРзаев РусланТекучёв АндрейКутовой Максим
Цыган НиколайЛаренц ВячеславСмирнов МихаилПолюткин АнтонАравин АлексейСвежов Виктор 60' (Макаренко Александр (60') • Галыш ВиталийЧеботару ЕвгенийРыжков Владислав 46' (Азаров Владимир (46') • Киреенко Павел 80' (Беляев Роман (80') • Житнев Максим
Запасные: Курбанов ШамильКиселёв Максим ВадимовичКоржунов АртёмКушнирук Антон
17 июля.
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