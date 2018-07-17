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Пляжи Владивостока охватила «топлес-лихорадка» среди женщин «за 45»
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Пляжи Владивостока охватила «топлес-лихорадка» среди женщин «за 45» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На общественных и многолюдных пляжах Владивостока стало появляться все больше женщин «интересного возраста», которые предпочитают принимать солнечные ванны топлес, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на рассказ горожанки под ником @anna_trofimova_ph.
По словам девушки, совсем недавно в городе появилось солнце и «вместе с ним кое-что еще».
«Приезжая на любой из НЕ нудистских пляжей, приходится наблюдать картину маслом — женщины хорошенько так за 45 (в основном таких почему-то вижу), ничего не стесняясь, светят не самыми привлекательными частями тела и хорошо, если ракушечками прикроются, когда в шаге от них семейка с дитятками, а с другой стороны — банда подростков», — рассказала горожанка.
По словам девушки, ей стало интересно, «неужели след от купальника может настолько раздражать, что лучше уж оголиться?»
«И отсюда вытекает еще один вопрос — почему тогда они до сих пор загорают в трусах?! (Слава богу!)», — пишет девушка.
Пост вызвал неподдельный интерес пользователей соцсети и собрал больше 500 комментариев. Основная масса подписчиков осудила подобную «моду», посетовав, что у нас уже давно «забыто чувство морали».
Однако некоторые юзеры заявили, что им такое соседство на пляже не вредит: «Да вообще без разницы, а ребенку можно объяснить, что тети бывают разные, культурные и без».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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