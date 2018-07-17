«Ноги кузнечика»: Яну Рудковскую просят меньше пользоваться фотошопом

Продюсер Яна Рудковская показала снимок с финала чемпионата мира по футболу, на котором продемонстрировала стройные ноги. Некоторым показалась слишком неестественной худоба звезды, и они посоветовали ей не увлекаться фотошопом.

43-летняя Яна Рудковская активно участвует во всех важных мероприятиях, происходящих в стране и даже в мире. На днях она посетила финал мундиаля, который состоялся на арене «Лужников». Яна отправилась на стадион посмотреть игру между командами Франции и Хорватии, которые боролись за звание чемпиона мира, в компании ее подопечного певца Димы Билана и подруги, модели Натальи Якимчик . Для спортивного мероприятия Рудковская выбрала вполне подходящий наряд: голубые шорты, белую футболку и сиреневую ветровку. Образ дополнили массивные кроссовки-луноходы, которые так любят обсуждать недоброжелатели Яны в Сети. Увидев эту обувь, обыватели решили, что у Рудковской 45 размер ноги, однако она показала в сториз, что носит 36,5, а кроссовки выглядят такими большими из-за модного дизайна.

«Атмосфера — сумасшедшая! Двое болеют за Хорватию, а один за Францию. Угадайте, кто за кого», — подписала снимок со стадиона Яна. Однако футбол совсем не заинтересовал ее поклонников в Инстаграме. Гораздо больше их взоволновала слишком стройная нога Рудковской на переднем плане, которая вышла даже тоньше ноги модели Якимчик. Большинство подписчиков светской львицы уверены, что виной тому редактирование снимка в фотошопе. «Почему такие ноги худые? Янусик, прекращай фотошопить» «Ноги, как у кузнечика, получились»