Ещё
«Ноги кузнечика»: Яну Рудковскую просят меньше пользоваться фотошопом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ноги кузнечика»: Яну Рудковскую просят меньше пользоваться фотошопом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Продюсер Яна Рудковская показала снимок с финала чемпионата мира по футболу, на котором продемонстрировала стройные ноги. Некоторым показалась слишком неестественной худоба звезды, и они посоветовали ей не увлекаться фотошопом.
43-летняя Яна Рудковская активно участвует во всех важных мероприятиях, происходящих в стране и даже в мире. На днях она посетила финал мундиаля, который состоялся на арене «Лужников». Яна отправилась на стадион посмотреть игру между командами Франции и Хорватии, которые боролись за звание чемпиона мира, в компании ее подопечного певца Димы Билана и подруги, модели Натальи Якимчик. Для спортивного мероприятия Рудковская выбрала вполне подходящий наряд: голубые шорты, белую футболку и сиреневую ветровку. Образ дополнили массивные кроссовки-луноходы, которые так любят обсуждать недоброжелатели Яны в Сети. Увидев эту обувь, обыватели решили, что у Рудковской 45 размер ноги, однако она показала в сториз, что носит 36,5, а кроссовки выглядят такими большими из-за модного дизайна.
«Атмосфера — сумасшедшая! Двое болеют за Хорватию, а один за Францию. Угадайте, кто за кого», — подписала снимок со стадиона Яна. Однако футбол совсем не заинтересовал ее поклонников в Инстаграме. Гораздо больше их взоволновала слишком стройная нога Рудковской на переднем плане, которая вышла даже тоньше ноги модели Якимчик. Большинство подписчиков светской львицы уверены, что виной тому редактирование снимка в фотошопе. «Почему такие ноги худые? Янусик, прекращай фотошопить» «Ноги, как у кузнечика, получились»
«Нога будто из позвоночника растет, а одно полупопие пропало. Яна, завязывайте с фотошопом» «С такой ногой кроссовки выглядят, как лыжи. Ну перебор с фотошопом» Отдельную порцию критики Яна Рудковская получила за то, что веселится на различных мероприятиях, пока ее муж, прославленный фигурист Евгений Плющенко, прикован к больничной койке с серьезной травмой шеи.
Eva.ru: последние новости
«7 лет думают»: развод Шварценеггера может попасть в книгу рекордов Гиннесса «Наполняете внутренний мир?»: Сати Казанова познает себя на Бали «Наконец-то нормальное лицо»: Ксения Бородина порадовала поклонников снимком без макияжа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки начнут ходить в бикини из скотча15
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье10
Квитко надела полностью прозрачные брюки39
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Бабушки, которые дадут фору внучкам2
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение