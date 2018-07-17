Несвятая святая. Вокруг имени и дел Матери Терезы по-прежнему много тайн

Скандал в Индии потрясает «основы основ»: в торговле детьми заподозрили два дома-интерната, которые опекаются миссионерами благотворительного фонда Матери Терезы. Дело явно не чисто: распоряжение с правительственным грифом «срочно» о незамедлительной проверке интернатов уже полетело на места. Министр по делам женщин и развития детей Индии Манека Ганди потребовала, чтобы истина — были ли в этой области злоупотребления — была установлена в течение месяца.

Таким образом, пусть и опосредованно, но имя Матери Терезы опять оказалось под ударом, причем происходит это уже не первый раз. И вообще история с женщиной, когда-то потрясшей мир, оказалась не так проста…

Много лет назад Мать Тереза посетила СССР, и ее визит произвел фурор. Правда, она производила фурор всегда: крошечная женщина в белом головном уборе с синей полосой и внимательным взглядом живых, быстрых и умных глаз. Казалось, она — воплощение доброты, смирения, милосердия такой высоты, до которых просто не дотянуться. В СССР, где до перестройки большинству населения было «не до веры», ее появление казалось чудом — пусть и католичка, монахиня, но без пяти минут святая на грешной земле.

Так, Мать Тереза стала брендом при жизни и ушла в мир иной, пребывая в ореоле своей святости.

Практически тут же начался процесс ее канонизации — сначала почившую в бозе Мать Терезу причислили к лику блаженных, а вскоре и канонизировали. Но потом мир разделился пополам: на тех, кто продолжал почитать ее как новую святую, и на тех, для кого Мать Тереза стала самым большим разочарованием в жизни, ибо святости в ней и ее действиях, как выяснилось, не было ни на грош.

Об ушедших принято говорить либо хорошо, либо ничего. Мать Тереза ушла давно, но судя по всему, дело ее живет: фонд работает, многочисленные представительства — тоже. Но история великой благодетельницы человечества оказалась с крепким душком. Когда-нибудь серьезное исследование расставит в ней все по своим местам, ну а пока пикантной деталью его деятельности займутся следственные органы Индии — нет дыма без огня, и очередная скандальная ситуация с приютом кажется еще одно бусинкой, что нанизана на ниточку сомнений…