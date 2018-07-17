Кирьяков: «Рабинер — хам, он сам на меня бросался и оскорблял»

Экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков объяснил свой конфликт с журналистом Игорем Рабинером после телеэфира. Ранее сообщалось, что Кирьяков ударил Рабинера в лицо после выхода из студии.

«Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на «Матч ТВ». Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.