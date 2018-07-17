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Кирьяков: «Рабинер — хам, он сам на меня бросался и оскорблял»
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Кирьяков: «Рабинер — хам, он сам на меня бросался и оскорблял» 

SPORT24.ru 1 час назад
Экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков объяснил свой конфликт с журналистом Игорем Рабинером после телеэфира. Ранее сообщалось, что Кирьяков ударил Рабинера в лицо после выхода из студии.
«Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на «Матч ТВ». Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.
А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание мы с ним можем обсудить, я на эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», — сказал Кирьяков корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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