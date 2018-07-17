«На глазах у сестры скрылась под водой»: в Северке в карьере утонула девушка

В карьере рядом с поселком Северка утонула девушка. По словам очевидцев, ей был всего 21 год.

— Мы приехали туда купаться после работы, — рассказала E1.RU очевидец происшествия Раиса. — Там небольшой карьер, там чистая вода, туда многие приезжают отдыхать. Но этот карьер славится своей глубиной. Мы отдыхали, и тут увидели, что у воды началась какая-то суета. Несколько мужчин стали нырять. Оказалось, что девушка ушла купаться и на глазах у своей сестры скрылась под водой.

Сестра рассказала, что девушка не умела плавать. Она не знала, что там резко становится глубоко, и ушла под воду. Туда сразу сбежались молодые люди, стали нырять, тут же стали люди звонить во все службы: полицию, МЧС

— Мы там час пробыли, сестра девушки уже начала биться в истерике, — говорит Раиса. — Глубина там большая, вода внизу холодная, все попытки вытащить были тщетны. Только когда обратно мы поехали, увидели, что туда едет машина реанимации, но кого уже там было реанимировать.

Спасатели рассказали E1.RU, что водолазов направят на место происшествия завтра.