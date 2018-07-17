Алена Водонаева осудила поступок Дмитрия Тарасова 

Телеведущая призналась, что не понимает мужчин, готовых после разрыва отобрать все свои подарки.
Алена Водонаева высказала свое мнение о поступке Дмитрия Тарасова, который заложил два автомобиля, один из которых когда-то принадлежал его экс-супруге Ольге Бузовой.
Телеведущая призналась, что не понимает мужчин, готовых после разрыва отобрать все свои подарки. От таких ухажеров, по мнению ведущей, надо бежать без оглядки.
— Оля работяга. Она не пропадет. Но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему, — рассудила Водонаева. Сама Алена в прошлом году вышла замуж за музыканта Алексея Косинуса. Несмотря на то, что муж купил ей квартиру в Санкт-Петербурге, семья большую часть времени все равно проводит в Москве.