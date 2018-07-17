Алена Водонаева осудила поступок Дмитрия Тарасова

Телеведущая призналась, что не понимает мужчин, готовых после разрыва отобрать все свои подарки.

Телеведущая призналась, что не понимает мужчин, готовых после разрыва отобрать все свои подарки. От таких ухажеров, по мнению ведущей, надо бежать без оглядки.