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Алена Водонаева осудила поступок Дмитрия Тарасова
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Алена Водонаева осудила поступок Дмитрия Тарасова 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущая призналась, что не понимает мужчин, готовых после разрыва отобрать все свои подарки.
Алена Водонаева высказала свое мнение о поступке Дмитрия Тарасова, который заложил два автомобиля, один из которых когда-то принадлежал его экс-супруге Ольге Бузовой.
Телеведущая призналась, что не понимает мужчин, готовых после разрыва отобрать все свои подарки. От таких ухажеров, по мнению ведущей, надо бежать без оглядки.
— Оля работяга. Она не пропадет. Но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему, — рассудила Водонаева. Сама Алена в прошлом году вышла замуж за музыканта Алексея Косинуса. Несмотря на то, что муж купил ей квартиру в Санкт-Петербурге, семья большую часть времени все равно проводит в Москве.
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