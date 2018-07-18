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«Трусы на плечи натянула»: фанаты высмеяли расплющивший грудь Глюк'Оzы купальник в стиле «Бората»
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«Трусы на плечи натянула»: фанаты высмеяли расплющивший грудь Глюк'Оzы купальник в стиле «Бората» 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя Наталья Чистякова-Ионова опубликовала у себя в Instagram фото в супероткровенном купальнике и встретила насмешки со стороны фолловеров.
Глюк'Оza не впервые предстает перед поклонниками в дерзком пляжном образе, однако купальник с суперглубоким декольте взволновал поклонников не на шутку. Ее наряд, в котором натянутые лямки придавили грудь и создали лишнее натяжение в области таза, сравнили с рогаткой и купальным костюмом героя комедии «Борат».
"Почему-то вспоминаю Бората в зеленом купальнике", «Зачем себя так уродовать?», «Что это за подвязки?», «Она так натянула трусы, что при снятии может улететь, как камень с рогатки», «Попробуй сама так трусы на плечи натянуть!», — пишут в комментариях фолловеры.
А как тебе новый купальник Натальи Чистяковой-Ионовой?
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Фото:Instagram
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