«Трусы на плечи натянула»: фанаты высмеяли расплющивший грудь Глюк'Оzы купальник в стиле «Бората»

32-летняя Наталья Чистякова-Ионова опубликовала у себя в Instagram фото в супероткровенном купальнике и встретила насмешки со стороны фолловеров.

Глюк'Оza не впервые предстает перед поклонниками в дерзком пляжном образе, однако купальник с суперглубоким декольте взволновал поклонников не на шутку. Ее наряд, в котором натянутые лямки придавили грудь и создали лишнее натяжение в области таза, сравнили с рогаткой и купальным костюмом героя комедии «Борат».

"Почему-то вспоминаю Бората в зеленом купальнике", «Зачем себя так уродовать?», «Что это за подвязки?», «Она так натянула трусы, что при снятии может улететь, как камень с рогатки», «Попробуй сама так трусы на плечи натянуть!», — пишут в комментариях фолловеры.

А как тебе новый купальник Натальи Чистяковой-Ионовой?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram