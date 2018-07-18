«Невозмутимая мини-женщина»: Екатерина Климова рассмешила поклонников трогательным видеороликом

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова любит делиться с поклонниками успехами и достижениями своих детей. А видеоролики с участием ее младшей дочери Беллы неизменно вызывают в сети восторженные овации и искренний смех интернет-пользователей.

Как и любая мать, Екатерина Климова старается уделять своим детям максимально много внимания. Младшую дочь Беллу актриса долгое время скрывала от любопытных взглядов поклонников, но как только первые снимки очаровательной малышки появились в сети, ее звездную мать уже было не остановить.

Регулярные публикации с участием своенравной дочери Гелы Месхи часто радуют подписчиков Климовой. В очередном видеоролике юная красавица катается по двору частного загородного дома Екатерины в красном мерседесе, но на пути у нее встает огромных размеров пес по кличке Артур. Судя по предыдущим роликам, в которых также присутствовал этот хвостатый домочадец, он гордо принял на себя роль верной няньки самого младшего из детей в доме актрисы. И теперь смиренно терпит не только крики Беллы, вырабатывающей на нем командный голос генерала, но и ее игры.

«Коротко о главном», — лаконично подписала свою публикацию Екатерина, а поклонники не только от души посмеялись от юной командирши, но и умилились семейному счастью, царящему в доме своего кумира. «Невозмутимая мини-женщина!» «Смеюсь в голос! Деловая деваха! Прокурором будет» «Белла — просто прелесть!» «Сериал „Белла и Айтуй“ бесподобен! С нетерпением ждем продолжения! Компания у них дружная!» «Какая машина, а Белла среди этих питомцев, просто божественна!» Отметим, что кроме 2-летней Беллы, у Климовой растут еще трое детей — 16-летняя Елизавета, 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Однако фигура 40-летней Екатерины выглядит настолько великолепно, что ей легко могли бы позавидовать многие юные девушки.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 12 Июл 2018 в 3:30 PDT