«Чемоданный» синдром

Внутри каждого из нас живет целая «цивилизация» — микробиом, или огромное содружество полезных микробов. Они отвечают за здоровое пищеварение, иммунитет и защищают кишечник от атаки патогенной флоры. От тех самых опасных микробов, которые вызывают диарею, интоксикацию и боль в животе.

До 50% туристов сталкиваются с диареей путешественников. Причин для ее возникновения много. Это и плохая гигиена рук в транспорте (и после посещения общественного туалета, и после того, как подержались за ручку чужого чемодана, и от контакта с откидным столиком в салоне самолета или автобуса — по статистике, именно на них обитает колоссальное количество опасных микробов), и недоброкачественная пища, и вода, состав которой отличается от «родной», и даже совсем хорошие и свежие блюда, но, увы, непривычные для нашего желудка. Особенно уязвимы в таких обстоятельствах дети, пожилые люди и все, кто имеет любые хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Иногда диарея путешественников развивается не столько из-за непривычной или некачественной пищи, сколько из-за сильных переживаний и тревог: у части людей чрезмерно «нервный» кишечник может привести к поносам из-за боязни опоздать на самолет, потерять багаж или паспорт.

Как бы то ни было, кишечник здорового человека в большинстве случаев может справиться с атакой опасных микробов самостоятельно: полезная флора объединяет усилия и уничтожает врага. Но, увы, почти 90% населения нашей планеты имеют те или иные отклонения в микрофлоре кишечника и нуждаются в поддержке с помощью специальных препаратов.

Восстановить баланс здоровой флоры до путешествия, поддерживать его до и после отпуска совсем несложно, принимая раз в сутки одну капсулу синбиотика «Максилак». В нем содержатся и пребиотики, и пробиотики — то есть и культуры полезных бактерий, и «среда» для их комфортного проживания в кишечнике — олигофруктоза. Бактерии, входящие в состав синбиотика «Максилак», защищены уникальной технологией MURE (Multi Resistant Encapsulation), позволяющей преодолеть естественные барьеры (кислую среду желудка, пищеварительные ферменты и соли желчных кислот) в неизменном виде. Населяя кишечник полезной флорой, можно не только решить проблему с диареей путешественников, но и в целом способствовать улучшению состояния всей пищеварительной системы и иммунитета.

Обязательно возьмите с собой в отпуск упаковку «Максилака», а еще лучше — начните готовиться к путешествию, уже принимая это средство перед отъездом. Кроме того, положите в дорожную аптечку побольше антибактериальных салфеток (ими можно и руки вытереть, и столик в самолете и поезде протереть), антисептический гель, а также привычные медикаменты для всей семьи. Не забывайте чаще мыть руки, пить только бутилированную воду и устраивать трапезы в проверенных кафе и ресторанах. Тогда никакая диарея не омрачит ваше долгожданное путешествие!