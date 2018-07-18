Звезды за 40 выбирают молодых мужчин

Очередная звезда бальзаковского возраста сообщила об отношениях с молодым парнем — 49-летняя Эвелина Бледанс вскружила голову 28-летнему Аристарху Венесу , известному по сериалу «Кадетство». «Телепрограмма» решила рассказать об этой истории поподробнее, а заодно напомнить Эвелине о похожем опыте ее коллег, которые, кстати, рядом с молодыми мужчинами буквально расцветают и решают множество проблем. Месть бывшему Аристарх Венес на 21 год моложе Эвелины Бледанс. Но его это не смущает: Эвелина в отличной форме! фото: instagram.com Муж от Эвелины Бледанс ушел год назад. Продюсер Александр Семин подал на развод, так как мужчине надоел образ жизни жены-артистки: гастроли, спектакли, съемки. Поговаривают, что у Семина появилась новая любовь. Сына Семена (мальчик родился в 2012 году с синдромом Дауна) Александр не бросил — помогает материально и проводит время с ребенком. А Бледанс недолго грустила в одиночестве — какое-то время встречалась с ровесником-бизнесменом, а пару месяцев назад удивила неожиданным служебным романом. Коллеги стали замечать, что Аристарх Венес проводит слишком много времени в гримерке с Эвелиной Бледанс, с которой он играет в антрепризе «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов». Вскоре парочка перестала скрывать поцелуи и объятия от посторонних, и Аристарх подружился с сыном Эвелины.

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49-летняя Бледанс на яхте снялась в жаркой фотосессии с молодым красавцемВедущая программы «Человек-невидимка», светская львица Эвелина Бледанс снова завела толпу. Если Александр Семин был моложе Эвелины на 13 лет, то Аристарх — аж на 21 год. Звезда «Кадетства» рядом с сексапильной Эвелиной залечивает душевные раны после тяжелого разрыва с любимой девушкой, фотографом Анной. Ну а Бледанс рассказывает знакомым, что теперь прекрасно проводит свободное время. Поговаривают, что Бледанс таким образом решила доказать бывшему мужу, что интересна многим мужчинам, и даже молодым. Крепкая семья Фото: instagram.com 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 30-летний хоккеист Игорь Макаров ждут ребенка. Поговаривают, что малыша паре вынашивает суррогатная мать. Но доказательств этому нет. Когда Лера и Игорь пять лет назад поженились, злые языки перешептывались: «Сбежит к молодой — парню дети нужны. У Леры есть взрослый сын — зачем ей рисковать здоровьем в таком возрасте?»

Есть и еще один секрет крепкого брака телеведущей и хоккеиста — полное взаимопонимание. Макаров много времени проводит на сборах, тренировках, играх. «Еще до свадьбы мы прекрасно знали, что часто быть дома рядом друг с другом не получится, поэтому спокойно и с пониманием относимся к разлукам, — рассказывала нам Кудрявцева. — Зато каждая встреча проходит с бурными эмоциями». Кстати, Лера рядом с молодым мужем и сама молодеет. Психосоматика или хороший косметолог? Спасение от депрессии Фото: Михаил ФРОЛОВ /«КП» — Москва

51-летняя актриса Яна Поплавская и 39-летний радиоведущий Евгений Яковлев недавно вернулись из отпуска в Турции. Отдыхающие в отеле наблюдали за объятиями и поцелуями парочки. Несмотря на то, что Яна и Женя вместе третий год, их отношения все еще полны страсти. Поплавская тяжело переживала развод: она узнала об измене мужа после 25 лет брака. С Яковлевым Поплавская познакомилась на одной из радиопередач задолго до начала их романа. Ну а когда и Евгений развелся, два одиночества нашли друг друга. Мужчина быстро залечил душевные раны Поплавской. Друзья отмечали, что Яна впервые за долгие годы стала спокойной и счастливой. Яковлев рассказывает, что пара живет гражданским браком в квартире Поплавской: «Старший сын Яны живет отдельно своей семьей. А младший, Никита, с нами. На выходные забираю к нам свою дочку». Решение возрастных проблем Фото: Jack ABUIN/globallookpress.com, Thomas EISENHUTH/globallookpress.com Защитник футбольной сборной Франции 32-летний Адиль Рами живет гражданским браком с 51-летней звездой Голливуда Памелой Андерсон . Поэтому Памела прилетала недавно в Россию — поболеть за любимого и его команду на чемпионате мира.

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Зарубежные звезды на трибунах ЧМ-2018Рами — француз марокканского происхождения, влюбившийся в Памелу с первого взгляда. Пару познакомил общий друг на одной из вечеринок Каннского кинофестиваля. Адиль так настойчиво и романтично ухаживал за Памелой, что она сдалась и в прошлом году переехала к нему во Францию. Адиль подарил Памеле вторую молодость!

«Мне было одиноко и тоскливо, — рассказывала Памела. — К тому же начали проявлять себя гормоны: постоянная смена настроения, раздражительность, напряжение. Я определенно чувствовала перемены и поняла, что страдаю от менопаузы или как там ее называют…» Но Адиль заставил забыть ее о возрастных проблемах. Кстати, у Адиля Рами, как и у Памелы, двое сыновей, правда, маленьких, и они часто гостят в его с Памелой доме.