7 доказательств того, что нельзя нравиться абсолютно всем

«Нельзя быть хорошей абсолютно для всех», — не зря эту фразу повторяли нам еще наши родителе в детстве. Однако некоторые предпочли методом собственных проб и ошибок проверить правильность данного суждения и, увы, потерпели фиаско. Рассказываем, чем вам грозит попытка понравиться всем и каждому и почему это практически невозможно.

Вы теряете индивидуальность

Стараясь угодить всем вокруг, вы начинаете подстраиваться под окружающих и соглашаться с каждым их словом. В итоге, вот парадокс, вы перестаете быть для них интересной личностью, с которой можно было бы обсудить последние новости или даже затеять жаркий спор. Ведь вы не отстаиваете свою позицию, а лишь бесконечно извиняетесь, если вдруг ваши мысли случайно отличается от мнения других. Получается, что, помогая другим и угождая им во всем, вы просто действуете во вред себе и собственным интересам.

Вы игнорируете собственные интересы

Вы боитесь выделиться из толпы, поэтому стараетесь «быть как все»: заниматься тем, что сейчас модно, а не тем что нравится, есть только «правильную» пищу, ходить только в те места, где бывает большинство, ездить на те курорты, которые посещают ваши знакомые и заводить романы лишь с теми мужчинами, которые, по мнению, мамы, идеально вам подходят. Но вы уверены, что это делает вас счастливее? Ведь по сути вы живете по чужим указкам и игнорируете собственные потребности.

Вы действуете на нервы себе и окружающим

Вместо того, чтобы прямо высказать свое недовольство, вы пытаетесь сдерживать свои эмоции, заводитесь и в конце концов позволяете выпустить свой пар. Увы, пока вы терпите, обида лишь копиться в вашей душе и в конце концов это приводит к испорченным отношениям вплоть до полного прекращения общения. Поэтому вместо того, чтобы терпеть, лишний раз боясь кого-то обидеть своим замечанием, лучше научитесь тактично объяснять людям, что именно вас задевает и какие моменты вы бы хотели изменить.

Вы перестаете быть самодостаточной

Вместо того, чтобы просто жить и делать то, что вам приносит удовольствие, вы начинаете размышлять, а что же подумают о вас ваши родственники, друзья и коллеги? Действительно ли вы все делаете правильно? Постепенно вы загоняете себя в определенные рамки и начинаете жить не своим умом, а тем, что вам навязали (те же близкие люди или даже рекламные слоганы на ТВ). Это приводит к тому, что вы не можете расслабиться и оценить спокойно ситуации — вам приходится постоянно быть в напряжении, ведь вдруг вы оступитесь и свернете с «правильного пути». А кто, собственно, вам сказал, что правильно именно так, как советуют другие? Психологи уверяют, что у каждого человека должен быть свой собственный путь, и чтобы его пройти, необходимо ориентироваться на свои личные потребности и интересы.

Вы роняете самооценку

Чем больше вы заискиваете перед другими людьми, пытаясь всеми силами им понравиться, тем меньше уважения вы у них вызываете. Со временем этот жалостливо-просящий взгляд («все ли хорошо я сделала?») начинает вызывать лишь раздражение и не желание продолжать общение. Подумайте, действительно ли вы этого хотите?

Вы не верите в собственные силы

Как бы вы не старались все делать «на отлично» и пытаться угодить другим людям, вы все равно не сможете быть идеальной для всех. Невозможно жить в постоянном ожидании похвалы и с оглядкой на то, что о вас подумают окружающие. Вы начинаете замыкаться в себе и все чаще винить себя в том, что не оправдали чьи-то ожидания. Психологи уверяют, что это путь в никуда. И вместо того, чтобы думать о том, что вы кому-то не угодили, лучше проанализируйте, что у вас получается лучше всего и что можете сделать вас по-настоящему счастливой.

Вы начинаете терять своих друзей

Со временем вы просто перестаете себе принадлежать — не имеете собственного мнения и взгляды на жизнь. Вы безропотно соглашаетесь с позицией большинства, забывая, что у вас тоже есть свои интересы и предпочтения. Стоит ли говорить, что в этом случае вы просто перестаете быть интересной для окружающих и они начинают исключать вас из своего круга общения. «Друзья так не поступают!» — можете заявить вы. Безусловно. Но лишь до того момента, пока не поймут, что начинали дружить они совершенно с другим человеком — у которого была воля к победе и интерес к жизни. И что им остается теперь?

Текст: Юлия Кальницкая

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