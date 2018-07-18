5 правил развода без стресса: как позаботиться о себе и сохранить самооценку

1 Не держите эмоции в себе

Формула «я сильная, я со всем справлюсь сама» срабатывает только поначалу, а потом переживания и эмоции обрушатся на вас утроенной силой. Чтобы это избежать — выговаривайтесь. Но не всем и не на каждом углу. Определите для себя круг доверенных лиц, свою «группу поддержки»: несколько человек, с кем без опаски и, что немаловажно, регулярно будете делиться своими эмоциями и переживаниями. Будет ли среди них профессиональный психолог или психотерапевт — решайте сами, но вполне вероятно, что вы обойдетесь близкими подругами. Очень важно, чтобы люди, с которыми вы делитесь были полностью на вашей стороне. Откажитесь от псевдоподдержки, доставляющей вам неприятные эмоции.

Хорошо, если среди подруг окажется та, которая не понаслышке знакома с разводом. И пусть в числе доверенных лиц будет мужчина: друг или родственник. «Мужской взгляд» поможет вам обрести больше устойчивости, взглянуть на конфликт с другой стороны.

Типичная ошибка: опасаться всех достать своим нытьём

Люди, которых вы выбрали себе в поддержку — это не «все», а те, кто искренне к вам расположен. Для них поддержать вас в трудный момент — не бремя, а возможность выказать доброе отношение.

2 Узнайте все о своих правах

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Типичная ошибка: искать ответы у знакомых, прошедших через развод. Найдите специалиста по семейному праву, в идеале с рекомендациями от ваших знакомых, и правовые вопросы адресуйте только ему. Так вы получите полную информацию и ощутите себя защищенной.

3 Пресекайте бестактные вопросы

Узнав о том, что вы разводитесь, многие люди не смогут побороть в себе своё любопытство и начнут задавать бестактные вопросы. «Он, что нашёл себе помоложе?» «У вас было всё неважно с сексом, да?» «Наверное это потому что ты слишком много работала и обделяла его вниманием?», «В постели что ли был не орёл?»

Решительно одёргивайте таких людей, сообщая им, что предпочитаете не распространяться на личные темы. Если чьи-то слова доставляют вам дискомфорт и заставляют чувствовать себя хуже — не растрачивайте свою энергию — дистанцируйтесь.

Фразы-маркеры собеседника в данном случае: «не ты первая», «он не стоит твоих слёз», «сама же хотела с ним расстаться, разве не помнишь».

Типичная ошибка: откровенничать на работе

Разграничить личную и рабочую сферы следует не только потому, что это уменьшит число праздных или бестактных вопросов, но и из-за вашего самоощущения: жалость и сочувствие со стороны посторонних работают не на повышение самооценки, а против неё.

4 Не притворяйтесь весёлой

В период развода многие женщины, подавляя горечь и обиды вымучивают из себя позитив. Иногда такое поведение позволяет на какое-то время отвлечься от грустных мыслей, но как только вы останетесь наедине с самой собой, будьте готовы расхлёбывать последствия. Контраст только что сыгранной роли и реальности только усилит ваши переживания и ощущение собственной несостоятельности.

Это не означает, что вам надо стать затворницей. Просто тщательнее продумывайте свой досуг — выставки, концерты, театр — всё что вас порадует, не вынуждая перманентно притворяться счастливой.

Типичная ошибка: проводить время в одной компании с бывшим мужем

Многие женщины, стремясь доказать, что они сильные и независимые, идут в компании, куда приглашен и их «будущий бывший». Безусловно — стремление сохранить «достойные отношение» похвально, но только при условии, что нахождение в одной компании не доставляет дискомфорта, что на первом этапе развода маловероятно. Это же касается совместных прогулок с детьми.

5 Создайте новые привычки

Задайтесь вопросом: что хорошего я могу внести в свою жизнь прямо сейчас? Например, купить абонемент на курс массажа, завести собаку или аквариум, против которых возражал супруг, взять за правило посещать органные концерты или освоить гончарное ремесло. Выберете любое новое занятие, которое будет приносить вам радость.

Не ждите конца развода — внесите как минимум три новшества в свою жизнь прямо сейчас. Приятные перемены станут основой нового пространства, никак не связанного с бывшим мужем. Реализация давних желаний и освоение нового будут способствовать повышению самооценки, а забота о себе поможет ощутить собственную ценность.

Типичная ошибка: выбор разовых, а не регулярных обновлений

Например, после развода полезно отправиться в путешествие, о котором вы давно мечтали. Это прекрасно, но для восстановления душевной гармонии недостаточно. Вернувшись, вы снова ощутите пустоту и столкнетесь с самоуничижительными мыслями. Лучше выбирайте те новшества, которые будут присутствовать в вашей жизни на регулярной основе и подкрепят вашу веру в себя.

Фото: кадры из сериала «Развод» (HBO, 2016 г. — настоящие время)