Что смотреть в кино с 19 июля

На этой неделе нет ни одного мультика. Зато много экшена, драмы, триллеров и целая одна комедия.

Клуб миллиардеров

Billionaire Boys Club (США)

Жанр: драма

Лос-Анджелес, 1980-е. Двое друзей и по совместительству гениальных мошенников Джо и Дин разрабатывают гениальную аферу, на которой в считанные дни зарабатывают уйму денег. Парни попадают в клуб миллиардеров и наслаждаются роскошью, но долго так шиковать не смогут — ни одна афера не обходится без жертв. И их случай не исключение.

Паранормальное

The Endless (США)

Жанр: триллер

Много лет назад братья Аарон и Джастин чудом смогли выбраться из секты, которая планировала массовое самоубийство. Их нынешняя жизнь ничем не примечательна — дом, семьи, работа. Однажды они получают видеопослание от своих бывших друзей с просьбой приехать и навестить «семью». Братья решаются на это, но чем дольше длится их путешествие, тем больше они понимают, что последователи культа были правы и нечто сверхъестественное теперь преследует беглецов.

Килиманджара

(Россия)

Жанр: комедия

В день свадьбы у Маруси пропал жених. На телефон он не отвечает, дома и на работе его нет, знакомые и друзья не в курсе, куда он мог подеваться. Невеста не отчаивается и собирает «поисковую команду» друзей, чтобы отправиться в Баку, на родину своего суженого, куда он, вероятнее всего, отправился.

Zoe (США)

Режиссер: Дрейк Доримус

Жанр: мелодрама

Зои и Коул, ученые-исследователи, изучают природу человеческих отношений и разрабатывают идеального партнера-андроида, Эша. Зои — первая его бета-пара, на которой он учится испытывать чувства. Беда в том, что девушка уже встречается с Коулом, а Эш, наблюдая за этим, становится неуправляемым.

Офисный беспредел

Office Uprising (США)

Режиссер: Лин Одинг

Жанр: черная комедия

Чтобы увеличить эффективность и работоспособность своих подчиненных, директор оружейной фабрики выдает каждому особый энергетический напиток, разработанный военными. Одна беда — побочная неконтролируемая агрессия у каждого, кто его выпьет. Лентяй-опоздун Десмонд, как всегда, прибывает на работу позже других, не получает свой напиток и становится свидетелем и жертвой побочного эффекта энергетика.

Это чертово сердце

Dieses bescheuerte Herz (Германия)

В ролях: Элиас ЭмБарек , Филип Шварц, Надина Вриц, Уве Пройс

Жанр: драма

Отец беззаботного тусовщика Ленни ставит сыну условие: либо Ленни берет под свою опеку тяжелобольного ребенка и учится ответственности, либо он может забыть о безлимитных кредитках. Выбор Ленни падает на 15-летнего Дэвида с врожденным пороком сердца. Ко всеобщему удивлению, парни находят общий язык и становятся лучшими друзьями: Дэвид учится любить свою жизнь и наслаждаться каждым моментом, а Ленни — заботиться о ком-то, кроме себя.