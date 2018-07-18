Чем окончится Апокалипсис: копаемся в первоисточниках

Помните, в последних главах «Мастера и Маргариты» Воланд встречается с Левием Матвеем и говорит ему:

Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?

Отсутствие теней в мире в книге Булгакова, безусловно, связано с вот этим первоисточником, который писатель знал отлично (а мы — даже не на «удовл.»).

И если вы надеялись, что это будет не «Апокалипсис», то нет, это опять-таки именно он. Давайте почитаем про отсутствие теней.

В этой главе Иоанн заканчивает описание Небесного Иерусалима и подводит итоги своего труда.

Глава 22 (синодальный перевод)

1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. В прошлой главе небесный город описывался снаружи, со стенами, теперь же мы видим, что внутри. Ангел показывает Иоанну Реку жизни, которая течет в Новом Иерусалиме — такая же река орошала рай в Ветхом завете.

2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов.

Это то же Древо жизни, которое было в раю запретным. Только теперь оно обильно разрослось и плодоносит, и плоды из него доступны всем, урожай можно снимать каждый месяц.

3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. 4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.

В Небесном Иерусалиме верующие наконец увидят лицо Бога, сбудется обещание что о том, что чистые сердцем узрят Бога — эта привилегия, которой не был удостоен даже Моисей. Зрелище бога влечет за собой полное посвящение — на челах жителей града появится имя Бога, показывающее, что они принадлежат ему.

5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

Тьмы в Граде не будет, так как его светом будет Бог.

6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

Последняя часть Откровения изложена странно и несвязанно, всегда очень трудно сказать, кто же действительно говорит — Иоанн, Христос или ангел. Эти слова, вероятно, от ангела, подчеркивают, что Иоанн говорил то же самое, что ветхозаветные пророрки, не противоречил им.

7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]; 9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

Как и в 19 главе, текст подчеркивает, что ангелам не надо поклоняться отдельно, только Богу.

10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.

Запрет запечатывать книгу означает, что она предназначена не для будующих читателей, а для тех, кто живет прямо сейчас, она адресована современникам. Второе предложение либо про то, что поздно что-либо менять, либо про то, Бог никому не навязывает свою судьбу, каждый должен делать свой выбор сам.

12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

Эти строки традиционно иллюстрируют поклонением Иоанна Господу, как он ранее поклонялся ангелу.

13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

Христос на троне. В нижнем регистре на зеленом фоне маленькие фигурки: ангел говорит Иоанну идти и писать

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

15 А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.

16 Я, Иисус , послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах.

Семь церквей были в 2 и 3 главах. На этой миниатюре вверху Бог, внизу ангел поднимает кланяющегося Иоанна. Третий ярус — Иоанн и 7 церквей, изображенных арочками.

Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

Этими словами Христос подчеркивает, что он Мессия, который по пророчествам должен быть потомком Давида.

17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.

18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; 19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.

Традиционное предостережение-проклятие переписчикам, которым в древности часто завершали важные тексты.

20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

Иоанн говорит, что описанное случится «скоро». Желающие также гуглите слово Парусия.

21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

КОНЕЦ