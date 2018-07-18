Добровольное голодание: чем закончился Миннесотский эксперимент 1944 года

Во время Второй мировой войны люди, как это ни удивительно, погибали массово вовсе не от пуль и снарядов. Их ждала одна из самых страшных участей, которые только можно представить, — голодная смерть. Причиной тому был острый дефицит продуктов из-за уничтоженных посевов и нарушенных линий продовольственного снабжения.

В период блокады Ленинграда ежедневно от недостатка пищи гибло более тысячи человек. Однако голод в те времена наблюдался и в самых неожиданных местах — например, в городе Миннеаполис (штат Миннесота). В 1944 году 36 молодых мужчин приняли участие в «голодном» эксперименте, который проводил доктор Ансель Кис (Ancel Keys).

Источник: muz4in.net Цель эксперимента

Ансель Кис заведовал Лабораторией физиологической гигиены в Миннесотском университете. Он уже добился некоторой известности благодаря созданию сухих пайков K-rations для американских военнослужащих.

Ансель Бенджамин Кис, родившийся в Колорадо, США, был американским физиологом, который изучал влияние диеты на здоровье. В частности, он предположил, что насыщенный жирными кислотами жир, поступающий в организм с пищей, вызывает сердечно-сосудистые заболевания сердца и его следует избегать. Помимо публикации книги «Биология человеческого голода», которая до сих пор остается единственным источником на эту тему, Кис также изучал происхождение сердечно-сосудистых заболеваний и изобрел две диеты — К-рацион (сухие пайки для солдат Второй мировой, содержавшие продукты для трех приемов пищи: завтрака, обеда и ужина) и средиземноморскую диету, которую они с женой успешно пропагандировали. Словом, наука, диета и здоровье были основными темами его профессиональной и личной жизни.

Идея провести «голодный» эксперимент возникла благодаря повышенному интересу Киса к вопросам питания. Несмотря на то что в Европе от голода страдали миллионы людей, в мире нашлось очень мало врачей, которые действительно смогли им помочь побороть последствия истощения после окончания войны, поскольку на тот момент практически отсутствовала какая-либо научная информация по этой проблеме. Кис убедил военных, что его исследование принесет огромную пользу: получение практических и эффективных методов реабилитации позволит улучшить здоровье населения и установить демократию в послевоенной Европе.

Групповое фото участников Миннесотского эксперимента

Ход исследования

План исследования Анселя Киса был весьма прост: сначала довести испытуемых до состояния, близкого к истощению, а после вернуть их к нормальному режиму питания.

Чтобы все прошло в контролируемой, научной манере, «голодный» эксперимент, который должен был длиться год, Кис разделил на три части: первые три месяца — контрольный период (обычный режим питания, одинаковый для всех испытуемых), следующие шесть месяцев — голодание, последние три месяца — прохождение реабилитации.

Участниками эксперимента Киса стали добровольцы из числа отказников совести — молодые люди, которые не захотели проходить военную службу по этическим или религиозным соображениям. Многие из них были членами «исторических мирных церквей» (квакеры, меннониты и «собратья»).

Ассистенты Киса подготовили для этих молодых людей специальные брошюры, которые взывали к их идеализму. На них были изображены трое маленьких детей, печальным взглядом смотрящих на пустые тарелки. Надпись внизу гласила: «Готовы ли вы голодать ради того, чтобы их лучше кормили?»

Уловка сработала. Кис не обещал добровольцам денег и предупреждал их о серьезных последствиях длительного голодания, однако, несмотря на это, получил более 400 заявок на участие в эксперименте. Многих отказников заставляли выполнять неквалифицированную работу, например ремонтировать дороги в сельской местности, а эксперимент предоставил им шанс сделать что-то на благо всего человечества.

Кис, тщательно изучив каждую из поступивших заявок для участия в эксперименте, отобрал 36 молодых мужчин, которые показались ему достаточно крепкими, сильными и выносливыми для того, чтобы выдержать длительный период голодания.

В Миннеаполис испытуемые прибыли в ноябре 1944 года. Их разместили в большой общей комнате, которая располагалась под университетским футбольным стадионом, куда Кис временно перенес свою лабораторию.

Следующие двенадцать недель — контрольный период — Кис занимался стандартизацией рациона испытуемых. Все они питались одинаково и потребляли по 3200 калорий в день. Одновременно Кис, посредством проведения различных тестов, собирал информацию о состоянии здоровья каждого из участников эксперимента по таким параметрам, как размер сердца, объем крови, слух, зрение, физическая форма, жировые отложения и даже количество сперматозоидов в сперме. Молодые люди по требованию Киса вели активный образ, работали в лаборатории и ходили пешком не менее 22 километров в неделю.

Сэм Легг до начала эксперимента (слева) и во время его проведения (справа)

Голодание и его последствия

12 февраля 1945 года Кис резко сократил рацион испытуемых до 1570 калорий в день. Начался этап голодания. Он тщательно контролировал количество пищи, которую потребляли молодые люди. Питались они всего два раза в день. Блюда готовились в основном из продуктов, богатых углеводами. Белок участники эксперимента недополучали. Акцент делался на картофель, капусту, макароны и хлеб из цельнозерновой муки — то, чем преимущественно питались европейцы во времена Второй мировой войны. Испытуемые, несмотря на снижение количества потребляемых калорий, продолжали и дальше вести активный образ жизни, включая работу в лаборатории и ходьбу.

Последствия изменений в питании не заставили себя ждать. Вскоре у молодых мужчин начал наблюдаться упадок сил и энергии. Они стали жаловаться на вялость и постоянную усталость. Кис отметил, что силовые показатели у них снизились на 21 процент.

Далее у всех участников эксперимента стала прослеживаться умственная апатия. Раньше молодые люди горячо обсуждали такие темы, как политика, романтические отношения и секс, а теперь даже они утратили для них всякий смысл. Еда — вот что их волновало больше всего. Некоторые мужчины стали постоянно читать кулинарные книги, рассматривая аппетитные картинки в них чуть ли не с порнографической одержимостью.

Испытуемые часто проявляли раздражительность и агрессивность, если еду не подавали вовремя или им приходилось подолгу ждать в очереди в столовой. Блюда были самыми обычными, но молодые люди смаковали каждую ложку. Иногда они доливали в еду воды, чтобы увеличить ее объем и обмануть желудок.

В перерывах между двумя приемами пищи Кис разрешал участникам эксперимента неограниченное время жевать жвачку, пить, сколько хочется, воду и черный кофе. Он заметил, что молодые люди сжевывали целых 40 пачек жевательной резинки в день и выпивали по 15 чашек кофе.

Глубина психологического напряжения, которое испытывали участники эксперимента, поразила Киса. Со временем они начали употреблять пищу без его ведома. Кису в конце концов пришлось ко всем испытуемым приставить людей, которые постоянно следили за каждым их шагом.

24-летний Франклин Уоткинс психологически хуже остальных переживал период голодания. Ему снились тревожные сны, в которых он совершал акт каннибализма, поедая плоть пожилого мужчины. Во время поездок в город (до того как к испытуемым были приставлены надзиратели) Уоткинс покупал молочные коктейли и мороженое. Ансель Кис узнал об этом спустя некоторое время и решил побеседовать с испытуемым один на один. Молодой человек при разговоре с ним просто разрыдался. Затем у него случился приступ гнева, в ходе которого он грозился убить Киса, а после — и себя.

Кис был вынужден отправить Уоткинса в психиатрическое отделение университетской больницы. Спустя несколько дней его выпустили, поскольку он, вернувшись к обычному режиму питания, сразу же начал приходить в норму. Срыв произошел у молодого человека всего через пару недель после перехода к этапу голодания.

Впоследствии Кису пришлось по той же самой причине исключить из числа участников эксперимента еще одного мужчину.

Физиологические изменения

Все участники эксперимента изначально имели нормальную массу тела. Во время контрольного периода их средний вес составлял 70 килограммов. После начала голодания они стали стремительно худеть, превращаясь в ходячие скелеты. Ансель Кис тщательно анализировал и документировал все происходящие с ними физиологические изменения.

Он обнаружил, что средняя частота сердцебиения у молодых людей резко снизилась: до голодания составляла 55 ударов в минуту, а после — всего 35. Организм из-за дефицита калорий перешел на «энергосберегающий режим», замедлив метаболизм. Частота стула у них составляла один раз в неделю. Объем крови сократился на 10 процентов, размеры сердца также уменьшились.

По всей видимости, из-за потребления большого количества воды у молодых людей наблюдались отеки лица, области коленей и лодыжек. Кожа у некоторых из них сильно огрубела. Другие симптомы, которые испытывали участники эксперимента, включали в себя головокружение, боли в мышцах, снижение координации, звон в ушах и неестественную белизну глазных яблок из-за сужения кровеносных сосудов.

С мужской точки зрения, самым неудобным физиологическим изменением было отсутствие подкожного жира. Участники эксперимента не могли долго сидеть на твердой поверхности, поскольку это доставляло им ужасный дискомфорт. Более того, им постоянно было холодно.

Кис также заметил, что у молодых людей зрение после длительного периода голодания осталось в норме, а слух, на удивление, значительно улучшился.

Несмотря на все физиологические изменения, испытуемые не считали себя чересчур худыми. Им, наоборот, стало казаться, что это другие участники эксперимента толстые, а они нормальные. Подобные мысли характерны для больных анорексией.

Дэн Миллер во время периода голодания и после

Период реабилитации

После шести месяцев голодания испытуемые потеряли почти четверть массы своего тела. Их средний вес составлял 52 килограмма.

Реабилитационный период начался 29 июля 1945 года. Всех испытуемых Кис разделил на четыре подгруппы, которые теперь стали получать на 400, 800, 1200 или 1600 калорий больше, чем во время голодания. Он сделал это для того, чтобы определить оптимальное количество калорий, которое следует употреблять в период восстановления.

Некоторым участникам Кис давал витаминные и белковые добавки, чтобы посмотреть, как это отразится на реабилитации. Через несколько недель стало ясно, что они абсолютно бесполезны. Более того, мужчины, которые потребляли наименьшее количество калорий, не восстанавливались вообще. В конце концов Кис пришел к заключению, что для того, чтобы вернуть организм к нормальному состоянию, следует потреблять около 4000 калорий в сутки.

Окончание эксперимента

«Голодный» эксперимент завершился 20 октября 1945 года. Молодые люди теперь могли есть все, что им вздумается. Некоторых из них Кис попросил остаться в лаборатории еще на пару месяцев для того, чтобы пронаблюдать за ними во время «периода неограниченной реабилитации». Он заметил, что молодые люди стали потреблять в среднем более 5000 калорий в день. В течение нескольких месяцев все они заявляли, что не могут утолить чувство голода, сколько бы ни ели.

Полный отчет о проведении эксперимента и его результатах Ансель Кис опубликовал в 1950 году. Это был огромный двухтомный труд под названием «Биология человеческого голода». По сей день он остается наиболее полным научным исследованием последствий голода.

В отчете Киса большое внимание уделено тому, насколько сильно меняется наше физическое и психическое состояние под влиянием недостатка пищи. Тем не менее результаты эксперимента также показали, что голод не оказывает какое-либо существенное и длительное негативное воздействие на здоровье человека.