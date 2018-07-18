Милота из глины: ребята из УргАХУ полгода лепили огромный дом-тыкву с малюсенькими мышатами

Трое мастеров на кафедре Графики и анимации УрГАХУ за полгода слепили из глины целый мышиный мир. Авторы проекта — преподаватель кафедры Вадим Бадянов, студентка первого курса Настя Сайфулина и 8-летняя Лиза Ясинская, которая занимается лепкой. На одном из занятий Лиза слепила комнату, в которой живут мыши, а потом случайно работа переросла в огромный проект.

— 11 ноября 2017 на очередном занятии я попросил детей слепить жилища мышей, нужно было решить, как будет выглядеть мышиный дом или комната, — рассказал E1.RU Вадим Бадьянов. — Лиза слепила уютную круглую комнату, в неё поместились кровать, детская люлька, обеденный стол, шкаф, комод, на стенах семейные фотографии, зеркало и полки с баночками и бутылочками. В общем, всё, что можно встретить на кухне в приличных домах. В этом доме живут мышь-мама, мышь-папа и их маленький мышонок (лежит в люльке, заботливо накрыт одеялом). Вы вырезали пару окон, чтобы им было светло, на окнах поставили горшки с цветами, сделали крыльцо и лестницау из кирпичиков, дубовую тяжёлую дверь. Она открыта, но на крыльце стоит ещё одна мышь, которая не решается войти. Этот персонаж появился много позже, и его поведение трудно обьяснить. Крышу решили сделать отдельно (съёмной, чтобы можно было заглядывать внутрь сверху) и необычной формы, получилась крыша-колпак, всё вместе стало напоминать вытянутую тыковку.

На следующих занятиях ребята стали декорировать дом, крышу украсили опавшими листьями и семенами растений (их тоже слепили из глины). Потом у дома появились второй и третий этаж. Вокруг построили колодец, бассейн с горками, брёвнышки-скамейки, фонтан, качели и многое другое. Есть даже своя часовня. Росла популяция и самих мышей. Появились влюблённые парочки, старички и даже мышь-Пушкин с бакенбардами. Взрослые мыши высотой всего 8–9 миллиметров, а мышата вообще — 5–6 миллиметров.

— Есть забавная история, когда я потерял полтора десятка мышей, — вспоминает Вадим. — Понёс на обжиг и потерял, а нашёл их уже на этапе монтажа композиции, отправил в печь, и забыл про них. Когда вспомнил и достал, они уже были чёрненькие такие… Так появилась группа чернокожих мышей.

Все детали после того, как они высохнут, глазурируют, обжигают и покрывают молоком, чтобы защитить от влаги и затонировать поверхность глины. Сейчас тыква-дом трёхэтажная. На первом этаже продуктовый склад, на втором столовая, а на третьем — детская игровая комната с выходом к водной горке, ведущей в бассейн.

— В конце мая мы собрали всё воедино: взяли сосновую доску и разместили на ней основные элементы, немного спорили, как что располагать, но в итоге договорились, — говорит Вадим. — Большую тыкву поставили на спил дерева, так она стала ещё выше. Поверхность доски декорировали глиняной плиткой и засыпали землёй. Создалось бы ощущение ухоженного придомового пространства, если бы не эти жухлые листья, семена, травинки, что обильно покрывают двор. Будем надеяться, что утром выйдет на работу мышь-дворник и наведёт порядок. В макете мы использовали сухие цветы, стебли и семена растений, которые можно встретить на Урале, ветки кустарников и деревьев, скорлупки и кожуру орехов (поддон для цветов сделан из скорлупы арахиса, например), разные виды мха и лишайника, камни. Есть высушенный корень имбиря, он изображает корягу. Есть и предметы из мира человека, которые он возможно оставил в лесу (так делать нехорошо, хотим заметить мы!). Мыши как-то пытаются вписать эти предметы в свою среду обитания, используют в быту. Например, проволока от шампанского играет роль мангала.

Что делать дальше со своим полугодовым трудом, ребята ещё не придумали. Они признаются, что немного перестарались и увлеклись мышиным миром, но в итоге всё-таки довели работу до логического конца, и результат их радует. Думают отправить работу на какую-нибудь выставку или продать на аукционе.