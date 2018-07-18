«Просто жесть!» — Видео с женщиной на «американских горках» взорвало интернет

Интернет-аудитория обсуждает видеозапись опубликованную на YouTube. На кадрах видно, как женщина с неохотой садится на «американские горки», переживая, она тяжело дышит. Над таким поведением смеются ее более молодые спутники.

Когда вагонетка разгоняется, женщина начинает верещать, что есть мочи, что ужасно веселит окружающих. Поездка длится буквально одну минуту. По ее окончании потрясенная женщина рыдает.

Зрители не разделили веселья спутников женщины, осуждая их за издевательства и смех. Они считают, что не стоило заставлять человека кататься на «американских горках», так как это могло закончиться весьма печально.

— Просто жесть!

— О боже как можно смеяться? когда твоя подруга или же сестра или мама плачет!

— А потом инфаркт вскрытие определило что порок сердца сильный пролапс нижнего клапана…!

— Классика жанра, кому-то страшно, а друг это снимающий ржет как гиена…

— Аттракцион надо было назвать «прощайте чистые трусы», — написали комментаторы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что петербуржцы застряли на жутком аттракционе на Крестовском острове.