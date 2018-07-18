Назвали в честь прапрадеда, соседки и незнакомки: истории трех тюменок с очень необычными именами

Далина, Сильвия и Росина уже привыкли ловить изумленные взгляды окружающих, произнося своё имя Все уже давно привыкли к именам вроде Аня, Маша, Вова и Дмитрий, и даже вновь ставшие модными Елисеи и Автодьи уже никого не удивляют. А вот действительно редких имен по-прежнему мало. В этом году в Тюмени родились малыши, которых назвали Матильда, Ария, Спартак и Рафаэль.

Родители-оригиналы были в нашем городе всегда: достаточно взглянуть на перечень имен вековой давности. Мы побеседовали с несколькими взрослыми тюменками, которые привыкли раз за разом вкрадчиво повторять своё имя новым знакомым. О том, нравится ли им быть обладательницами красивых имён и почему так и не сменили на привычные, девушки рассказали 72.ru, а мы — вам.

— Родители рассказывали, как однажды они летали отдыхать в Прибалтику, где познакомились с местной молодой семьей. Ту девушку звали Далина. Новая знакомая удивила их богатой палитрой талантов и умений: она умела петь, танцевать, играть на разных музыкальных инструментах, рисовать. Тогда родители решили: у них родится именно дочь, которую они назовут в честь той удивительной девушки. Через 10 лет на свет появилась я.

Умею всего понемногу: 12 лет протанцевала в балете, успешно окончила художественную школу, умею играть на фортепиано. Ещё пробовала петь и даже была ведущей корпоративов.

Из-за имени в детстве очень комплексовала, расстраивалась жутко. Потому что после того, как произносила своё имя, сразу получала вопрос: «А кто ты по национальности?» И очень трудно было объяснить людям, что имя у меня — старославянское. По нескольку раз переспрашивали: «Как там тебя? Даша? Галя?» Даля! Лет до 16 полный вариант имени — Далина — мне не нравился абсолютно.

В подростковом возрасте очень хотела имя сменить. Ждала совершеннолетия, чтобы пойти в паспортный стол и стать Евгенией. До 15 лет хотела быть просто Женей, не знаю, почему. При крещении меня нарекли Ангелиной. Но это имя мне тоже пришлось не по душе.

В модельной сфере необычное имя помогает быть замеченной среди прочих. В условиях высокой конкуренции это огромный плюс

Другие дети не дразнили меня никогда, скорее, я дразнила саму себя. Стояла у зеркала и плакала. Спрашивала у родителей, зачем они меня так назвали.

Плюсы своего необычного имени я начала замечать лет в 17, когда осознала: вокруг меня много девушек, которых зовут Оля, Маша, а я такая одна. Это же круто! Сейчас, когда я начинаю сотрудничать с новыми для себя фотографами, они мгновенно запоминают моё имя, рассказывают обо мне другим. А сарафанное радио помогает мне продвигаться в сфере моделинга.

Когда нужно оформить какие-то документы, специалисты норовят назвать меня Галиной или Долиной, через букву «о». Чаще ошибаются не в написании, а в произношении. Обычно это происходят, когда меня представляют на публичных мероприятиях. Ведущие немного запинаются, а я прям жду этого момента. Фамилия у меня тоже необычная. Да, настоящая, не творческий псевдоним. И мне это очень нравится.

— Назвали меня в честь дочки маминой подруги: моим родителям так понравилось это имя, что другие варианты даже не рассматривали. В детском саду я была единственной девочкой с таким именем. Да что там садик: во всем Нефтеюганске! Так продолжалось лет до 10, когда в нашем дворе появились другие малышки Росины.

Когда пошла в школу, мечтала, чтобы меня звали так же, как и всех — Машей или Таней. Не хотела выделяться из толпы. Став постарше, поняла: есть в моем имени изюминка, но нравиться от этого оно мне не стало. А вот окружающие восхищались бесконечно.

Мысли о смене имени были, но так этого и не сделала. Лет в 18 у меня начали интересоваться: «А какая у тебя фамилия?» И сильно удивлялись, услышав ответ: «Иванова». Шутили, что я либо придумала имя, либо фамилию. Но в паспорте было написано именно так. Кстати, хотела сменить и фамилию тоже, но и тут не срослось. Точнее, заполучила другую — после замужества.

С мужем познакомились 10 лет назад во «ВКонтакте». Русский язык он к тому моменту уже выучил, так что общаться могли без проблем. Но до сих пор иногда говорит с акцентом. Влюбились, поженились, родилась дочка. Назвали ее Адрианой. А через два месяца переименовали в Симону, потому что собирались переехать в Израиль на ПМЖ.

Осенью семилетняя Симона пойдёт в первый класс. Как и мама когда-то, она будет единственной ученицей с таким именем

Если Симка захочет сменить имя, когда вырастет, поддержим ее в этом. По себе знаю, как непросто живётся с красивым, но очень редким именем.

Муж ехать отказался. Остался ждать нас тут. Вернулись обратно в Россию через два года, потому что было очень тяжело. Всё очень дорого, и на хорошую работу приезжих не берут. Проработав месяц с утра до вечера, не могла позволить себе даже поход в кафе. Было некомфортно ощущать себя чужой.

Возможно, через несколько лет переедем всей семьей на родину моего мужа — в Болгарию. Там есть имя Росица, а вот Росины — нет. Значит, снова новые знакомые будут по нескольку раз переспрашивать, как меня зовут. Но я к этому уже давно привыкла.

— Если бы не бабушка, я была бы Кристиной. Пока родители думали, как крошечную меня назвать, мамина мама придумала сразу три варианта: Аурика, Виорика и Сильвия. Последнее из них созвучно с именем моего прапрадедушки Сильвио: он был итальянцем.

В младших классах школы была единственной Сильвией (ну ещё бы!). Одноклассники не дразнили. Для этого нужно было придумать кличку, которая бы рифмовалась с именем. А сделать этого ребята не смогли.

В университете тоже не было проблем с именем: оно всем очень нравилось, в том числе и мне. Поэтому никогда даже мысли не возникало о том, чтобы сменить его.

Иногда в телефонном разговоре меня почему-то называют Ксенией. Собеседников чаще всего не поправляю: стремлюсь как можно быстрее получить нужную мне информацию, а не вдаваться в рассказы о том, как меня зовут на самом деле.

Девушка любит своё имя и очень им гордится

В мужской компании имя Сильвия всегда производит настоящий фурор! Все взгляды прикованы ко мне. Приятно, что уж там.

Недавно узнала, что в честь меня в деревне на моей малой родине — в ХМАО — так назвали девочку. Её родители решили, что малышке передадутся мои таланты, и она тоже будет отличницей, а потом и вуз закончит с красным дипломом.

В семье больше ни у кого нет необычных имен, одна я такая. Да и во всей Тюмени вроде как тоже. А вот если уеду когда-нибудь в Америку, стану одной из многих, которых зовут точно так же. Там Сильвии не редкость.