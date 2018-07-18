Виктория Боня: «Я обрела тело, о котором мечтала

Телеведущая поправилась на пять килограммов и теперь полностью довольна собой.

Некоторые звезды все время сидят на диетах и боятся съесть лишнего. Виктории Боне повезло, она стройная от природы. Однако телеведущая всегда хотела стать более женственной. О том, как ей это удалось, она рассказала Wday.ru

— Заметила такую тенденцию, что когда ты слишком худенькая, то сама этого не осознаешь. Не знаю, как так устроен наш мозг, но ты смотришь в зеркало и не видишь этого. Помню, что когда я уже ждала ребенка (дочь Виктории и Александра Смерфита Анджелина Летиция родилась 17 марта 2012 года. — Прим. Wday.ru), глянула на свои прежние фотографии и поняла, что до беременности была очень худой. Тогда в голове промелькнула мысль: приду в форму после родов и займусь собой, нельзя быть в таком весе. Но снова похудела. Даже спорт не помогал, сложно было набрать именно мышечную массу. И получалось, что я все время ходила в теле подростка, а мне очень захотелось стать более женственной.

Только год или полтора назад, когда тотально взялась за себя, начала регулярно тренироваться, питаться больше, чем обычно, и даже тем, чем не стоит, например пастой в сливочном соусе, я обрела тело, о котором мечтала. Если раньше весила 48−51 кг, потому что два-три килограмма ходили туда-сюда, то сейчас, после того как поправилась, вешу 55 или 56 кг (при росте 170 сантиметров. — Прим. Wday.ru). Глядя на себя в зеркало, могу сказать, что действительно довольна собой.

Безусловно, мне есть над чем работать. Очень хочу хорошую растяжку. Не знаю, когда, но я сяду на поперечный шпагат. Мечтаю об этом уже лет семь. Тренироваться в спортивном зале продолжаю. Когда я дома в Монако, то занимаюсь два-три раза в неделю, если в перелетах, то бывает, что не посещаю зал и по десять дней. То есть стабильного графика как такового нет.

Я не ем красного мяса уже года три, курицу тоже. А каждое лето ухожу на сыроедение (меню состоит только из продуктов растительного происхождения. — Прим. Wday.ru) хотя бы на два месяца. Не для того, чтобы похудеть, а чтобы очистить организм. Это мой способ детокса. В прошлом году удалось, употребляя большое количество растительного белка, сохранить вес. Этим летом начну курс с середины июля.

Купальники мне несложно подбирать. Особенно сейчас, потому что они не висят на фигуре, а красиво садятся. С одеждой то же самое. В новом весе джинсы и юбки смотрятся по-другому. Поэтому я за то, чтобы формы были.

Сейчас больше люблю купаться, чем загорать, потому что солнце безумно вредное. Порой замечаешь, что после него появляются какие-то пигментные пятна, которых раньше не было, поэтому я в последнее время полюбила слитные модели купальных костюмов. Стараюсь закрывать себя, чтобы уберечь кожу. Сколько их беру в отпуск? Если честно, могу взять и десять, и пятнадцать. Однажды отдыхала на Барбадосе и оставила там все свои купальники. Когда поняла, что забыла их, стала писать в отель, но мне ответили, что ничего не находили. Было жаль, ведь такая красивая коллекция. Пришлось собирать новую.

Это лето я провожу на юге Франции, возможно, отправлюсь в Испанию на Ибицу. Пристальное внимание мужчин на пляже ко мне было всегда. Единственный смешной момент произошел несколько лет назад в Дубае. Я тогда была на седьмом месяце, шла по пляжу с подругой, а мимо молодой человек, и он посмотрел на нее. Тогда еще подумала: как странно, обычно мужчины всегда останавливают на мне взгляд. А потом вспомнила: я же беременна!

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