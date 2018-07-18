«Два бича приморской молодежи — это наркотики и порнография»

Майя, давно ли существует ваш проект?

— С 2017 года. Причем начинался он как проект, посвященный развитию детской инфраструктуры. То есть мы боролись за создание условий для комфортного времяпрепровождения родителей с их детьми. Затем мы не смогли пройти мимо волны детского суицида, прокатившейся в том году, погрузились в эту проблему и помогали в ее решении. Отсюда появилось новое направление деятельности — безопасность детей в социальных сетях. Столкнулись с другими историями: детское насилие, порнография, наркомания, АУЕ (арестантско-уркаганское единство)…

И какие у приморской молодежи основные проблемы?

— Их две. Первая — это все, что касается различных сексуальных девиаций. Я в день от наших волонтеров получаю по 40 ссылок на размещенные материалы порнографического характера. Вторая — это широкое распространение синтетических наркотиков. Приморье, к сожалению, на первом месте по наркотизации населения. Причем не надо считать, что это проблема неблагополучных «трудных» подростков, на «синтетике» сидят дети из обеспеченных хороших семей.

Наркотики активно продают в социальных сетях. Создатели групп не только занимаются торговлей, но и нанимают подростков курьерами, обещая им заработки до 60 тысяч рублей. Причем они настолько уверены в себе, что напрямую выходят на подростков, оговаривая круг обязанностей.

Реклама наркотиков в виде неприметных граффити на стенах, на самом деле, повсюду: в переходах, на стенах домов, у школ. На нее обращают внимание чаще только сами подростки: для них значок интернет-«собачки» как своеобразный культурный код. Педагоги же часто даже не видят этой рекламы. Например, возле первой гимназии на виду довольно долгое время была подобная реклама.

Любой желающий может попасть в телеграмм-группу? Продавцам незачем скрываться?

— Этих групп огромное число. Закрывают одну — тут же появляется другая, немного меняя название. Надо постоянно отслеживать и блокировать такие группы. Но это в нынешних условиях невозможно. Роскомнадзор так и не смог заблокировать Телеграмм. Большая проблема правоохранительных органов — излишняя забюрократизированность. Все происходит крайне медленно. Технологии развиваются стремительно, преступники осваивают их быстро, а вот полиции не всегда хватает именно скорости. Опять же не хватает сотрудников. Общественные движения могут быть только помощниками: мы обнаруживаем преступления, но не удаляем и не блокируем группы.

Есть ресурсы на платной основе, требующие подписки. Мы за счет своих средств совершаем подписки, чтобы впоследствие предоставить правоохранителям доступ к ресурсам и скриншоты.

Насколько остро вообще в Приморье стоит вопрос с детской порнографией?

— У подростков есть нездоровая мода — делать фотографии интимного характера. В основном, это касается девочек. Они пересылают потом эти фото своим парням или подругам. Я не психолог, но считаю, что это происходит из-за некоей недолюбленности: родители нынешнего поколения больше увлечены собой, работой.

Дети не понимают, что любое фото, отправленное в сеть, остается там навсегда. И может стать добычей злоумышленника.

Преступники исхитряются несколькими путями получать изображения. Во-первых, есть группы «Вконтакте», например, где парни делятся фотографиями девушек — «шкур», как они их сами называют. Злоумышленники же устраивают различные акции: разыгрывают тысячу рублей или пиццу за два-три фото обнаженной девочки.

Порой по наводке просто ломают страницу жертвы и крадут фотографии. Некоторые же не гнушаются пользоваться редактором фотографий: берут фото лица жертвы и «приделывают» к обнаженному телу. Затем начинают шантажировать, вымогая либо деньги, либо настоящее фото. Девочки как правило боятся обращаться к родителям, боятся, что те не поверят, накажут. Самое страшное, что преступники нередко остаются безнаказанными. Как-то в Приморье поймали одного из создателей такой группы, он удалил контент, пообещал: мол, больше не буду. В это же время его подельники во вновь созданных группах в открытую смеялись над происходящим, называя борцов с детской порнографией «защитниками шкур».

Часто бывает и такое: то, что однозначно неправильно для нормального человека, для Роскомнадзора нарушением не является. Как-то мы выявили группу с ярко выраженной пропагандой гомосексуализма — там были вполне однозначные изображения. Направили жалобу в Роскомнадзор, но для них ссылки недостаточно, им подавай экспертизу аккредитованных на нее компаний. Причем экспертизу надо делать из собственных средств, а стоит она от 10 тысяч рублей. То есть Роскомнадзор тем самым просто снимает с себя ответственность. У администрации «Вконтакте» тоже интересная позиция: обращайтесь в правоохранительные органы, признают контент незаконным — снимем. Чаще они просто ставят пометку «18+» и исключают из поиска. Но кто из подростков пользуется безопасным поиском?

Интернет — это свобода, но не вседозволенность. Каждый должен чувствовать ответственность за распространяемую информацию. Необходима также ответственность для администраций соцсетей — сейчас они говорят: «Мы просто предоставляем площадку для общения, пользователи сами решают, что им нужно». Правоохранительным органам за каждым человеком не уследить.