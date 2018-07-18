В Пермском крае разыскивают пропавшего жителя Удмуртии

Поисковики Удмуртии обратились к жителям Пермского края с просьбой помочь в поисках 33-летнего Михаила Тепляшина, пропавшего полгода назад из деревни Комары Дебесского района Удмуртии.

«Он ушёл в неизвестном направлении из дома в деревне Комары 25 января и перестал выходить на связь с родственниками, — говорится в сообщении группы ВКонтакте «ПСО „Регион 18“ Глазов (Поиск пропавших людей)». — Михаил может находиться в Перми или Пермском крае. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно сообщить по телефонам 102 (полиция) или +7 (919) 918-94-33».

Приметы: Среднего телосложения, рост около 170 см., лицо овальное, смуглое, волосы русые, татуировки на левой руке от ключицы до кисти (кобра, звезды, изображение человека и др.), слева, ниже груди имеется татуировка с надписью: «Если ты разобьешь… ».